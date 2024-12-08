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聯合報一周大事12/1~12/7

聯合報／ 本報訊
「人工生殖法」修正草案將把代理孕母脫鉤處理，與之前的修法內容方向大不同。示意圖，人物與新聞無關。圖／聯合報系資料照片
「人工生殖法」修正草案將把代理孕母脫鉤處理，與之前的修法內容方向大不同。示意圖，人物與新聞無關。圖／聯合報系資料照片

國內

2日：衛福部「人工生殖法部分條文修正草案」代理孕母政策大轉彎，國健署署長吳昭軍以「爭議很大」為由，代孕部分將脫鉤處理。

4日：八十六歲作家瓊瑤在住家被發現死亡，留有遺書，檢警排除外力介入。

6日：衛福部次長呂建德公布長照三點○政策方向，將擴大給付對象，政策於後年上路。

國外

3日：南韓總統尹錫悅突然宣布實施緊急戒嚴令，禁止集會示威和國會活動，違反者可直接拘留。

4日：一九○名南韓國會議員表決通過解除戒嚴案，迫南韓總統尹錫悅解除實施僅六小時的戒嚴令。

7日：南韓總統尹錫悅發表全國演說，為本周無預警宣布緊急戒嚴向國民致歉，並稱不會有第二次戒嚴；南韓國會則針對尹錫悅總統彈劾案進行表決。

南韓 尹錫悅

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