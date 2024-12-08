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聯合報一周大事12/1~12/7
國內
2日：衛福部「人工生殖法部分條文修正草案」代理孕母政策大轉彎，國健署署長吳昭軍以「爭議很大」為由，代孕部分將脫鉤處理。
4日：八十六歲作家瓊瑤在住家被發現死亡，留有遺書，檢警排除外力介入。
6日：衛福部次長呂建德公布長照三點○政策方向，將擴大給付對象，政策於後年上路。
國外
3日：南韓總統尹錫悅突然宣布實施緊急戒嚴令，禁止集會示威和國會活動，違反者可直接拘留。
4日：一九○名南韓國會議員表決通過解除戒嚴案，迫南韓總統尹錫悅解除實施僅六小時的戒嚴令。
7日：南韓總統尹錫悅發表全國演說，為本周無預警宣布緊急戒嚴向國民致歉，並稱不會有第二次戒嚴；南韓國會則針對尹錫悅總統彈劾案進行表決。
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