社工心聲／社工圈太小「求助後求職變難」

從業超過十年的社工小林（化名）是洗腎病人，求職不易，洗腎後好不容易找到第一份工作，卻遭遇職場霸凌。他表示，當時除遭遇同事排擠，主管也經常出言罵人，有次甚至把自己做的報告摔在地上說，「寫成這樣怎麼不去死」，讓他信心受創。

小林在洗腎後三年才找到工作，主要負責辦理課程或至社區舉辦活動，經常公出，都會在辦公室白板註明行程，主管卻經常在辦公室大吼「小林去哪了？」、「都沒人告訴我」。小林因腹膜炎住院時，主管原本答應，工作不受影響，但小林出院後，卻發現工作都已分派給同事，還被扣薪水，只好離職，向勞工局申訴後才拿回應有薪資。

小林後續轉職，找了南部社福界大老擔任理事長的機構任職，先面臨秘書長質疑身體狀況，好不容易入職，又被要求駕駛自家車輛載送理事長南奔北跑，甚至要幫理事長打雜清理家中雜物，又因洗腎被質疑工作能力，要求每月回捐三、四千元薪資。小林不服檢舉後，協會成員來電轉達：「老師（該名社福大佬）叫你小心一點，否則會在社福界找不到工作。」

輾轉至第三個單位任職，小林已比其他同事更努力開案、服務，考績卻被打乙、丙，考績表上還註明因身體狀況無法負擔工作，最後被辭退。他感嘆，自己服務的機構多為身障機構，對身障員工卻如此不友善，簡直視身障者權利公約為無物。

「社工圈子滿小的，轉職到哪大家都知道。」小林表示，自己擔任社工年資較深，遭遇霸凌的情況也為許多社工所知，但圈子太小，即使申訴，擔心職涯遭遇阻礙，也沒有同事敢站出來作證，「要對外求助，就必須做好失業的打算，許多社工為了保住飯碗，只好隱忍。」