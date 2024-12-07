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「怎麼不去死」資深社工挨罵 還遭威脅別想再找工作

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社工被霸凌2／資深社工被罵「去死」 威脅別想再找工作

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
從業超過10年的社工小林除遭遇同事排擠，主管也經常出言罵人，有次甚至把自己做的報告摔在地上說「寫成這樣怎麼不去死」，讓自己信心受創。示意圖。本報資料照片。
從業超過10年的社工小林除遭遇同事排擠，主管也經常出言罵人，有次甚至把自己做的報告摔在地上說「寫成這樣怎麼不去死」，讓自己信心受創。示意圖。本報資料照片。

從業超過10年的社工小林（化名），本身是洗腎病人，求職不易，洗腎後好不容易找到第一分工作，卻遭遇職場霸凌，讓他相當痛苦。他表示，當時除遭遇同事排擠，主管也經常出言罵人，有次甚至把他做的報告摔在地上說，「寫成這樣怎麼不去死」，讓他信心受創。

小林表示，洗腎3年後才找到第一分工作，主要負責辦理課程，或至社區舉辦活動，經常公出，但都會在辦公室白板上留下行程，主管卻經常在辦公室大吼「小林去哪了？」、「都沒人告訴我」。小林因腹膜炎住院時，主管原本答他的母親，工作不受影響，但出院後，卻發現工作已分派給同事，還被扣薪水。小林最終只好離職，並向勞工局申訴，才拿回應有薪資。

小林後續轉職到其他工作，找了南部社福界大老擔任理事長的機構任職，先是面臨秘書長對身體狀況的質疑，飯碗一度告吹；好不容易入職，又被要求駕駛自家車輛載送理事長南奔北跑，甚至幫理事長打雜，清理家中雜物，還因洗腎被質疑工作能力，要求每月回捐3千元薪資。小林不服檢舉後，協會成員來電轉達：「老師（該名社福大佬）叫你小心一點，否則會在社福界找不到工作。」

輾轉至第3個單位任職，小林卻因身體狀況面臨職場霸凌，已比別人更努力開案、服務，考績卻被打乙等、丙等，考績表上還註明因身體狀況無法負擔工作，最後被辭退。他感嘆，自己服務的機構多為身障機構，對身障員工卻如此不友善，簡直是視身障者權利公約（CRPD）為無物。

「社工圈子蠻小的，轉職到哪大家都知道。」小林表示，自己擔任社工年資較深，常在外開會或辦理活動，自己遭遇霸凌的情況許多社工都知道，但圈子小導致很難反抗，或採取申訴手段，即使真的要申訴，因為擔心職涯遭遇阻礙，也沒有同事敢站出來作證，「要對外求助，就必須做好失業的打算，許多社工為了保住飯碗，只好選擇隱忍。」

社工 職場霸凌

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