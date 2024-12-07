社工被霸凌1／逾83%社工曾被霸凌 工會籲衛福部表態

官署霸凌案頻傳，各部會接連爆出霸凌事件，社福領域也深陷霸凌困境，過去有關社工執業風險的討論，多聚焦在服務個案時面對的人身安全風險，近期一份由高雄醫學大學醫社系學生發起的職場霸凌問卷在各大社工社群流傳，搜集520位社工意見後，發現逾8成社工曾經遭遇職場霸凌。

發起調查的學生包括吳霽祐、羅于東、周芸莞、劉孟潔、蘇柏蓁。從旁協助調查的高雄市社工職業工會秘書長郭志南說，這是近5年來首份針對社工職場霸凌的調查，霸凌定義仍很模糊，言語羞辱最常見，但有時社工界的霸凌不需言語就能進行，主管利用職位優勢，將社工個案記錄一再退回、要求重寫，並詆毀社工選擇的處遇方式，「不用羞辱的言語，就能讓社工陷入崩潰。」

調查顯示，83.1%社工曾在工作中經歷或目睹同事遭遇職場霸凌，其中最多的霸凌類型為言語霸凌，占77.7%，其次為職位霸凌，58.1%，社會霸凌占43.5%。另外，29.6%社工「非常同意」職場霸凌在所任職單位是嚴重問題，但僅有6.2%社工認為所任職單位，有足夠處理職場霸凌的機制與措施。

郭志南表示，根據工會服務經驗，社工職場霸凌很難成案，有時社工突然被主管叫去訓話，卻來不及開啟錄音，也有社工督導在既有工作之外，被要求背負募款額度，募不到款項就被說是導致方案結束，讓手下社工沒有飯吃，這些卻很難在進入司法程序的時候舉證。機構缺乏預警機制，職場霸凌只能靠「社工的勇氣」出面投訴，卻要承擔極大壓力。

「職場霸凌的根源，是主管的權利未受監督與節制。」郭志南表示，在凱凱案主責社工遭上銬之後，社工界氣氛一直很低迷，問題不斷累加，盼透過本次調查結果，讓社工主管機關衛福部部長邱泰源知道，社工界存在嚴重的職場霸凌行為，衛福部必須表態，並找社工師公會、地方職業工會等溝通，社工是運用關係在工作的行業，若關係不斷被破壞，社工該如何在充滿恐懼的場域工作？

對此，衛福部社工司副司長楊雅嵐說，除社工人員人身安全防護外，衛福部重視社工健康職場環境，補助地方政府、民間團體提供諮商，並透過督導機制，盼建立友善職場、組織支持措施、員工協助方案等。112年修正通過社會工作師法，亦明定單位應保障社工安全，職安法等法規，亦規範雇主應建立通報管道，建立事件處理機制。