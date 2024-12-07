國際民航日曝規畫 民航局啟動永續燃油、作業車電動化

今天是國際民航組織（ICAO）設立的國際民航日，為呼應飛安、永續等民航界普世訴求，交通部民用航空局在多處機場舉辦宣導活動，也宣示將致力維護我國飛航安全。民航局表示，為穩健布局我國機場計畫，已啟動添加永續航空燃油試行計畫、航空站作業車輛電動化等減碳綠能措施。

1944年12月7日，各國在美國芝加哥簽署「國際民用航空公約」， 1994年、ICAO於成立50周年時，將12月7日訂為「國際民航日」，每5年設定一個特定周年主題，做為全球民航推動的目標，目前的周年主題為「為全球航空發展推動創新」，強調在瞬息萬變的全球舞台上，創新技術對於航空業未來發展的重要性。

今年適逢ICAO成立80周年，民航局也規畫多項飛安宣導活動，自前天起，陸續在松山、高雄、台中、嘉義、台南、澎湖等機場舉辦，或由航站派員至校園宣導無人機、機場四周禁止施放有礙飛航安全物體等相關規定。今天上午，還有30名透過抽籤中選的小朋友，在松山機場參加飛天馬造型霓虹燈DIY活動。

民航局指出，因應航空產業的蓬勃發展、穩健布局我國機場規畫，同時優化各機場軟硬體、助導航設施及飛航服務，已啟動於我國機場添加永續航空燃油（SAF）的試行計畫、執行航空站作業車輛電動化等各項減碳綠能措施。

民航局表示，會持續要求業者落實安全管理，補充及強化專業人才、加強航空器維修整備，以因應航空市場展望，並確保飛航安全。