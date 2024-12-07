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蕭副總統：續提升身障福利措施 盼國人擁有同等關愛

中央社／ 台北7日電

副總統蕭美琴今天出席「第27屆『用愛彌補』兒童文學獎頒獎典禮」時指出，全國身心障礙者逾120萬人，占總人口約5%，政府將持續提升身心障礙福利措施，希望國人都受到同等的包容和關愛。

蕭副總統今天受羅慧夫顱顏基金會邀請，出席「第27屆『用愛彌補』兒童文學獎頒獎典禮」，基金會董事長柯雯青也陪同參與。

蕭副總統致詞表示，基金會成立已經35年，幫助許多孩子接受最好的治療，同時提供患者及家庭於醫療、社會心理及經濟上的協助，媒合許多資源，讓特殊的孩子能獲得更多的安慰與勇氣，家長也能獲得更多的陪伴和信心。

根據衛生福利部統計，目前全國身心障礙者已超過120多萬人，占總人口約5%，蕭副總統指出，國家希望持續建構一個更包容、友善的社會，因此持續策勵政府機關將身心障礙者權利公約（CRPD）落實在各項施政當中，且已修正400多項法規的相關用詞，希望讓國人都受到同等的包容和關愛，提升社會整體的正向理解。

蕭副總統表示，基金會舉辦的各項活動讓參與的孩子感受到社會滿滿的愛與關懷，而當彼此在社會上有更多成就與貢獻時，也能激勵更多孩子勇敢面對人生的挑戰，許多孩子曾經歷讓人感到害怕的手術，但也比別人有更豐富的人生體驗，在眾人陪伴下，能以陽光的態度來面對人生難關。

蕭副總統說，感謝基金會長期以來付出，以及家長、孩子共同凝聚的力量和勇氣，相信當大家的故事有更多人知道，社會也能因此變得更好。

羅慧夫 蕭美琴

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