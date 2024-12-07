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談「網紅統戰」 李遠：若言論觸犯兩岸相關條例 將與陸委會討論

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
文化部長李遠今出席世界人權日典禮，媒體關心「網紅統戰」議題。記者張博瑞／攝影
文化部長李遠今出席世界人權日典禮，媒體關心「網紅統戰」議題。記者張博瑞／攝影

近日網紅在影片詳述中國大陸統戰部收買台灣網紅的作法引起軒然大波。文化部李遠今出席世界人權日典禮，被媒體問及此事指出，若言論已觸犯兩岸之間的相關條例，文化部將與陸委會商量該如何處理。

國家人權博物館於世界人權日前夕，舉辦「2024世界人權日」典禮，藉此向政治受難者致敬，李遠出席典禮，並向歷史史料、文物的捐贈者頒發感謝狀。會後媒體關心近日引發各界討論的「網紅統戰」議題，李遠也正面回覆。

李遠說，台灣的言論自由還有民主制度，並不是從天上掉下來的，像今天的人權日，台下坐著的全都是當年（白色恐怖時期）的受難者，然後這麼多受難者被關，甚至犧牲生命，才換來台灣現有的言論自由，希望大家都能夠珍惜。

李遠也說，以文化部的立場來說，不太可能去限制任何人的言論自由，但如果相關當事人的言論已經觸犯到兩岸之間的相關條例，文化部會跟陸委會商量該如何做。

國家人權博物館 文化部 李遠 網紅 言論自由 陸委會

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