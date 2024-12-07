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中國收買網紅紀錄片 鍾明軒遭點名澄清沒收錢

中央社／ 台北7日電

網紅八炯自製中國統戰紀錄片，聯絡中國媒體「海峽導報」，對方稱能聯繫網紅鍾明軒；鍾明軒今天澄清旅遊影片是自己掏錢拍攝，但前立法委員陳柏惟說，一定有更多人還沒曝光。

鍾明軒日前到中國旅遊，指這趟旅程令他對中國改觀，除稱讚北京、上海市容壯觀發達，人民也比想像中友善熱情，但遭質疑是否已成為北京當局「大外宣」合作對象。

八炯找歌曲「中國老總」原唱陳柏源拍片揭發中國如何收買台灣網紅，當聯繫「海峽導報」洽談統戰合作時，對方提及「鍾明軒」，部分網友質疑鍾明軒「越拍越多越給中共洗白」、「說謊被抓包」。

鍾明軒在社群網站Threads說：「有人完全不講求證據，隨便往我頭上扣帽子？這世界到底要多瘋？」

不過，陳柏惟在社群網站臉書（Facebook）表示，一定有更多人還沒曝光，更重要是須理解運作系統模式，了解這套手法，就更容易在日後做媒體識別，包括先讓民眾喜歡上中華文化和中國美食、美景與藝文創作後，就連結中華文化和中國，接著是中國就等於中國共產黨，喜歡中華文化就要喜歡中共，等於要支持共產黨。

他說，中共官方目前處理網紅手法可能安排食宿、機票或船票，帶網紅吃吃玩玩喝喝，另外的酬勞就因人而異，當作品發表後，中共會投放協助買點讚數及留言，洗網路風向。

中共 網紅 鍾明

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