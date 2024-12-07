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世界醫師會訪外交部 挺台參與全球醫療體系

中央社／ 台北7日電

外交部指出，政務次長田中光昨天接見世界醫師會會長菲利普（AshokPhilip）等人，菲利普讚許台灣醫衛進步，強調台灣參與全球醫療體系的重要性。

外交部今天發布新聞稿表示，田中光昨天上午接見世界醫師會（World Medical Association, WMA）會長菲利普、理事會主席朴正聿（Jung Yul Park）、秘書長克洛伯（Otmar Kloiber）一行，除歡迎來台訪問也感謝WMA多年來堅定支持台灣參與世界衛生組織（WHO）及相關機制，盼未來與WMA在其他全球醫衛議題上持續合作。

朴正聿表示，韓國也曾向台灣先進的醫療制度取經，樂見台灣持續接軌國際社會。克洛伯表示，台灣醫衛發展可謂是全球的前段班，參與全球公衛機制對台灣跟全世界都有助益。

田中光表示，現今環境下更需要共同合作及分享資源以應對全球的醫衛議題，台灣是國際社會良善的力量，樂意分享資源與經驗。例如疫情期間捐贈逾80國醫療資源，以及推動協助提升他國醫療水準的「一國一中心」計畫。

外交部說明，WMA成立於1947年，是由全世界115個各國專業醫師公會組織組成，為WHO醫衛政策的重要諮詢對象，與中華民國醫師公會全國聯合會維持密切合作關係，多年來一貫堅定支持台灣參與WHO，並於2021年世界大會通過支持台灣參與WHO的決議文修正案。

外交部表示，WMA訪團應邀來台參加由中華民國醫師公會全國聯合會舉辦的「全民均健與整合性醫療體系：策略與執行國際研討會」。

WHO 外交部 醫師

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