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澳紐外長防長聯席會議支持台海和平穩定 外交部感謝

中央社／ 台北7日電

外交部今天指出，澳紐外長及防長聯席會議（ANZMIN）昨天舉行，會後聯合聲明重申台海和平穩定重要性及反對片面改變現狀的立場，並關切南海情勢。外交部對此表示歡迎與肯定。

外交部說明，澳大利亞副總理兼國防部長馬勒斯（Richard Marles）及外交部長黃英賢（Penny Wong）昨天在奧克蘭與紐西蘭副總理兼外交部長皮特斯（Winston Peters）及國防部長柯林斯（Judith Collins）召開今年第2屆「澳紐外長及防長聯席會議」（ANZMIN）。

外交部表示，澳洲與紐西蘭為印太地區重要友台國家，近年雙邊關係均有長足進展；維繫台海及南海和平穩定已是全球共識。

外交部歡迎國際社會持續表達關切，以實際行動確保以規則為基礎的國際秩序，台灣政府也將持續推動「價值外交」，與理念相近國家共同合作促進印太區域的民主、和平與繁榮。

台海 國防部 外交部 澳洲

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