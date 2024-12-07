澳紐外長防長聯席會議支持台海和平穩定 外交部感謝

1982年12月7日下午，台北市民生東路台北郵局第87支局發生運鈔車搶案，遭搶的是世華商業銀行一輛裝載1400多萬元現款的運鈔車。這起案件是繼前一年的台中沙鹿合庫劫鈔案後，台灣第二起同類型案件，金額也創下當時治安史上最高。案件發生後警方偵辦曾一度膠著，直到5個多月後沙鹿劫鈔案主嫌蘇俊模夥同共犯，從台中看守所逃獄7天後又被捕，警方才從一起線報中，追出犯下世華劫鈔案的，正是蘇俊模的舅舅游榮佳。

2024-12-07 09:00