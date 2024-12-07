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董陽孜書法在美展出 大都會策展 馬唯中盼拋磚引玉

聯合報／ 記者范航瑜馬璿／紐約專訪
台灣藝術家董陽孜應紐約大都會藝術博物館之邀，於博物館大廳展出兩幅取自詩經與蘇軾詞的大型作品。而促成這次展覽的幕後推手，正是於二○二二年加入大都會並擔任亞洲藝術策展人的馬唯中。記者馬璿╱攝影
台灣藝術家董陽孜應紐約大都會藝術博物館之邀，於博物館大廳展出兩幅取自詩經與蘇軾詞的大型作品。而促成這次展覽的幕後推手，正是於二○二二年加入大都會並擔任亞洲藝術策展人的馬唯中。記者馬璿╱攝影

進入紐約大都會藝術博物館大廳 ，會有兩幅書法作品進入眼簾，這是台灣藝術家董陽孜為大都會博物館量身訂製的創作。大都會藝術博物館上月廿一日揭幕「大廳委約新作：董陽孜，對話」，是亞裔藝術家首度在館內獨特空間展出，更是董陽孜在美國的首場大型展覽。

「董老師的作品是在書法上新的表現」。策展人馬唯中接受世界日報專訪時表示，不要求觀眾完全理解作品的內容，但只要能被文字藝術的氣勢與能量打動，就已經達到了策展的「第一層目的」。其次，要照顧到不同觀眾的理解，進一步認識這位藝術家是誰，採取何種方法創作。

第三層則是創作者寫了什麼？馬唯中說，董陽孜的作品都是以書寫的文句作為題目，「他山之石可以攻玉」、「行於其所當行，止於其不得不止」，英文題名即為文句的英譯。同時介紹如何逐行閱讀作品，以及金句的出處與含義。「我們盡可能的將資訊放在解說牌上，讓參觀者能按圖索驥」。

馬唯中表示，穿越千年的經典語句在不同時空中展現出獨特意義，每位觀眾都能從中找到自己詮釋的角度，這正是文字藝術魅力所在。

大都會藝術博物館作為全球頂尖博物館之一，能夠在此擔任策展人是許多人夢寐以求的機會。馬唯中笑稱，當時是大都會正好有一個職位空缺，她提交了申請，「只能說，我的運氣很好」。二○二二年四月，她從香港搬到紐約，加入現當代藝術部，負責東亞和東南亞地區的藝術。從專注於水墨藝術延伸至 其他廣泛的現、當代藝術。

馬唯中也預告接下來還將參與多場活動，例如本月十五日，博物館將舉辦中國大陸、日本及伊斯蘭藝術策展人關於書法的討論會；明年三月另有一場小型學術討論會，聚焦董陽孜的作品。這些活動均免費開放。

馬唯中表示，希望藉此吸引更多觀眾參與，實現博物館推動文化與藝術思考的功能。「董老師的作品，只需走進博物館大門就能欣賞，甚至都不需要購票。」希望這些活動能拋磚引玉，激發更多關於文化與藝術的對話。

博物館 董陽孜 馬唯中

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