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馬唯中暢談文字藝術 現家學底蘊

聯合報／ 記者馬璿范航瑜／紐約專訪

紐約，大都會博物館展覽廳，馬唯中選在這裡受訪。她坐在長椅上，背後是大都會上個世紀收藏的美國著名抽象表現主義畫家傑克森．波拉克(Jackson Pollock) 巨幅畫作「秋天的節奏(Autumn Rhymn)」，遊人在波拉克色彩交錯縱橫的不規則線條前，靜靜地穿梭。

前一天剛忙完台灣著名文字藝術家董陽孜兩大書法作品開幕，馬唯中聲音沙啞，但娓娓道來董陽孜的文字藝術，依然神采奕奕。

實際上，這並非她們首次合作。二○二一年，馬唯中任職香港Ｍ＋視覺文化博物館水墨策展人時，就曾邀請董陽孜，為地下大堂空間創作五大型書法作品。她也透露，自十歲初次接觸董陽孜的作品後，便與「文字藝術」結下不解之緣。

馬唯中赴美攻讀哈佛大學科學史學位後， 接著在紐約大學取得博物館碩士，她醉心於文化藝術領域，或可從母親周美青寫過的文章找到家學淵源的線索。周美青在「親子天下」的專欄寫過「去看藝展吧！」一文，提及在女兒成長過程中，常帶著孩子們參與各式藝術活動，原先只是單純想培養孩子的美感，卻激發了她們對藝術的好奇心與熱情。

周美青也在「重拾書法教育」一文，強調毛筆字獨特的文字之美，認為書法不僅具有哲理性與文化傳承性，更是培養心性與氣質的重要基礎。

馬唯中未追隨父親馬英九與母親周美青的腳步，向來也避談藝術以外的話題，在這次罕見的受訪也不例外。但在成功策展董陽孜在大都會登台後，外界總算得窺馬唯中以科學研究為基礎，藝術為橋梁，串連起歷史與現代、亞洲與世界的實力。

周美青 董陽孜 馬唯中

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