檢視貧窮議題 國家人權會邀第四世界運動等團體交流

為探討、檢視貧窮議題，國家人權委員會今天邀請第四世界運動等團體舉行交流座談會。人權會主委陳菊說，人權會將持續協助貧窮人權議題，並將對抗貧窮的國際重要文件「赫忍斯基報告」編撰成易讀版。

人權會今天發布新聞稿指出，人權會今天邀請法國籍的第四世界（ATD Fourth World）運動秘書長達布（Bruno Dabout）及其夥伴、向貧窮者學習行動聯盟，以及關心貧窮議題等專家、學者在人權會舉辦交流座談會。

座談會探討人權與極端貧窮間的關係、赤貧所造成身心靈的痛苦、SDGs與台灣監測貧窮的指標與工具，以及最低收入保障等議題，還有台灣從法制、社福制度與文化價值觀念上對貧窮議題應該進行的檢視和改革。

陳菊在座談會指出，第四世界運動倡導「肯定貧窮者經驗，以貧困者為師」，並且強調弱勢族群的尊嚴與社會參與，而「眾人皆有尊嚴」的核心理念，這也是各種人權主張的初衷。

座談會邀請3位台灣經濟弱勢者分享生活中的真實困頓，陳菊則允諾，國家人權會持續協助貧窮人權議題，並將對抗貧窮的國際重要文件「赫忍斯基報告」編撰成易讀版、兒少版，促進社會大眾認識第四世界運動，並與教育部門合作，讓大眾聽見貧窮者的聲音，以尊嚴、平等看待辛苦處境者。

陳菊也提到，在台灣平等公義的社會似乎仍遙不可及，政府還沒辦法完全解決貧窮的問題，但集結民間和公部門資源，和弱勢者一起對抗貧窮，是國家的責任。

人權會指出，1987年法國經濟社會理事會通過由神父赫忍斯基（Joseph Wresinski）提出的「極端貧窮與經濟社會不穩定」意見書，稱為「赫忍斯基報告」，報告透過認識整個赤貧族群生活景況，繼而檢視政府與民間的作為，還有對抗貧窮的各種關聯。