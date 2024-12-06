快訊

以為參與北韓行動…特種部隊上機前才知赴國會 隊員驚慌：太過分了

5年前罹肺腺癌！ 陳文茜驚爆「癌症復發」：肝臟有三個腫瘤

檢視貧窮議題 國家人權會邀第四世界運動等團體交流

中央社／ 台北6日電

為探討、檢視貧窮議題，國家人權委員會今天邀請第四世界運動等團體舉行交流座談會。人權會主委陳菊說，人權會將持續協助貧窮人權議題，並將對抗貧窮的國際重要文件「赫忍斯基報告」編撰成易讀版。

人權會今天發布新聞稿指出，人權會今天邀請法國籍的第四世界（ATD Fourth World）運動秘書長達布（Bruno Dabout）及其夥伴、向貧窮者學習行動聯盟，以及關心貧窮議題等專家、學者在人權會舉辦交流座談會。

座談會探討人權與極端貧窮間的關係、赤貧所造成身心靈的痛苦、SDGs與台灣監測貧窮的指標與工具，以及最低收入保障等議題，還有台灣從法制、社福制度與文化價值觀念上對貧窮議題應該進行的檢視和改革。

陳菊在座談會指出，第四世界運動倡導「肯定貧窮者經驗，以貧困者為師」，並且強調弱勢族群的尊嚴與社會參與，而「眾人皆有尊嚴」的核心理念，這也是各種人權主張的初衷。

座談會邀請3位台灣經濟弱勢者分享生活中的真實困頓，陳菊則允諾，國家人權會持續協助貧窮人權議題，並將對抗貧窮的國際重要文件「赫忍斯基報告」編撰成易讀版、兒少版，促進社會大眾認識第四世界運動，並與教育部門合作，讓大眾聽見貧窮者的聲音，以尊嚴、平等看待辛苦處境者。

陳菊也提到，在台灣平等公義的社會似乎仍遙不可及，政府還沒辦法完全解決貧窮的問題，但集結民間和公部門資源，和弱勢者一起對抗貧窮，是國家的責任。

人權會指出，1987年法國經濟社會理事會通過由神父赫忍斯基（Joseph Wresinski）提出的「極端貧窮與經濟社會不穩定」意見書，稱為「赫忍斯基報告」，報告透過認識整個赤貧族群生活景況，繼而檢視政府與民間的作為，還有對抗貧窮的各種關聯。

人權 運動 陳菊

延伸閱讀

許銘春演唱風波續燒 陳冠安：還花203萬元做音樂會影片

不滿陳菊被扯入「演唱會案」 高雄子弟兵反嗆藍營霸凌

【重磅快評】許銘春不退選 「愛馬仕菊」香腸切不完

【重磅快評】愛秀許銘春加假哭謝宜容等於沉默的陳菊？

相關新聞

今不發表聲明 尹錫悅持續神隱仍未對戒嚴道歉

南韓執政黨國民力量黨人士和總統府消息人士原本透露，尹錫悅會在5日發布聲明，可能為戒嚴道歉。然而，南韓「Naver news」報導，總統府5日突然通知媒體，「今天不會發布相關聲明」。南韓總統尹錫悅持續不公開露面，總統府相關人士6日接受韓聯社電話訪談時說，「尹錫悅總統今天（6日）不會發表聲明」。

人物側寫／馬唯中暢談董陽孜文字藝術 看見母親周美青家學底蘊

紐約，大都會博物館展覽廳。馬唯中選在這裡受訪。她坐在長椅上，背後是大都會上個世紀收藏的美國著名抽象表現主義畫家傑克森．波拉克(Jackson Pollock)巨幅畫作「秋天的節奏(Autumn Rhymn)」，遊人在波拉克色彩交錯縱橫的不規則線條前，靜靜地穿梭。

獨家專訪／談大都會董陽孜書法展 馬唯中訴說擔任策展人的心情

進入紐約大都會藝術博物館(The Metropolitan Museum of Art)大廳，會有兩幅書法作品進入眼簾，...

曾協助辦創意私房案 陳梅慧國道身亡疑點多最高檢要查

曾協助清查創意私房等矚目案件金流的貨幣分析師陳梅慧12月4日在國道上車禍身亡，引發諸多議論，最高檢察署6日上午發布新聞稿指出，檢察總長邢泰釗已將國人相關意見，彙整發交新竹地方檢察署，請該署指派檢察官成立專案小組詳予詳查車禍原因，釐清相關疑慮，以安定民心。 刑事局科技偵查犯罪防制中心一名謝姓員警，在偵辦一起虛擬貨幣洗錢案，疑涉及洩漏洗錢監控情資遭檢方搜索，謝男從事數位貨幣分析師女友陳梅慧也被帶回偵訊，台中地檢署命謝男3萬元交保、陳女無保請回後，2人於4日凌晨搭車北返途中，卻在國道遭遇追撞死亡車禍，陳女送醫不治。

照片看歷史／1969年公職補選 候選人唇槍舌戰發表政見

1969年12月20日，我國舉辦1948年後首次的中央公職人員補選，將選出11名增額立委和少數增額國大代表，1969年12月6日晚間，台北市選務所在台北景美街集應廟廣場舉行政見發表會，由立委候選人洪炎秋、張詩經、黃信介、蔡水勝、黃柏庭、黃玉嬌、李德松、張瑞麒和區域國大代表候選人邱長成發表政見。

25個租屋故事 聯合報獲吳舜文獎

第三十八屆吳舜文新聞獎昨頒獎，聯合報以「二十五個台北租屋故事 被剝奪的居住尊嚴」榮獲深度報導獎融媒體類。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。