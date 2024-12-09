AI時代哪一項技能變得極為重要？答案是軟實力！

在一項針對692名商業人士的調查中1，高達78%頻繁使用AI的受訪者認為：在AI時代，誠信是最重要的技能且未來將益發重要；其他的「軟實力」，如：戰略遠見、激勵他人等能力則緊隨其後。同樣地，IBM《AI行動2024報告》2也指出，成功的AI應用不僅依賴技術，還需要具備遠見的領導力來激發創新、靈活性與持久力。

顯見，「軟實力」在AI時代變得更加舉足輕重。為此，臺大進修推廣學院院長郭佳瑋建議企業：「培訓時應融入『三觀雙素養』，因為這將是AI時代員工需具備的軟實力。」

何謂「三觀雙素養」？

「三觀雙素養」指的是世界觀、人生觀、價值觀，以及數據隱私保護與邏輯思考兩大科技素養。

郭佳瑋院長解釋，隨著地緣政治與全球化的拉鋸，許多台灣企業已在海外設立分公司或工廠，員工因此需具備國際視野；中高階主管更應學習如何帶領來自不同文化和語言背景的團隊，「即使企業未在海外設廠，產品與服務也可能行銷全球，這就是培養世界觀的重要性。」

在人生觀方面，由於AI暨數位科技的普及，員工在職場上的定位產生變化。是以，企業應主動協助員工找到自我價值、認同公司願景，而非總是擔憂自己被科技取代；同時，近年來美超微、豐田、福斯汽車、瑞幸咖啡等企業均因財報或數據造假事件引發道德討論，加上現今還有AI發展帶來的倫理新挑戰，培養正確的價值觀可謂至關重要。

「在AI時代，數據隱私與邏輯思考也尤為重要。」郭佳瑋院長表示，隨著生成式AI的普及，企業應防範機密洩露之風險，並引導員工提高邏輯思維，以設計精準的指令（prompt），確保AI回應符合需求；尤其當AI從聽指令的助手（AI pilot）逐漸進展為可自主執行任務的代理人（AI agent），員工更需具備良好的判斷力。

臺大進修推廣學院院長郭佳瑋表示，教育的核心不在於傳授標準答案，而是培養學員從多元角度觀察事物，理解不同利害關係人的立場，學習換位思考。 攝影／記者 沈昱嘉

軟實力+四力，應對AI浪潮的關鍵

臺大進修推廣學院除了眾所周知的商管課程，其實也有滿足企業及一般進修學員的多元化軟實力課程。

郭佳瑋院長如數家珍般地說：「臺大進修推廣學院借重文學院教授的專長，開設『李後主詞的情意世界』、『王維與蘇軾的人間詩境』等文學類課程；還有『老子思想與領導藝術』、『莊子生命哲學與現代人生』、『邏輯說服力』、『佛法與心理─般若篇』等哲學人生類課程，有助於學員找到自我的人生價值、建立正確的倫理道德和邏輯思維，甚至還有茶藝等生活類相關課程。」

郭佳瑋院長認為，教育的核心不在於傳授標準答案，而是培養學員從多元角度觀察事物，理解不同利害關係人的立場，學習換位思考。然而，歷史如同商業個案研究，相同的問題總是一再上演，因此學員可從「鑑古知今」的角度，培養心靈韌性與宏觀決策力。

同時，郭佳瑋院長也提醒企業：「AI時代，員工應擁有AI工具的使用力、跨域能力、持續學習力和跨世代溝通力等四力。」事實上，臺大進修推廣學院推出的課程及企業委訓課程均涵蓋『四力』，譬如：今年新推出的「跨世代領導人班」課程，不僅有助於提升領導力，還強化了企業內部的跨世代溝通。

郭佳瑋院長指出：「AI時代，員工應擁有AI工具的使用力、跨域能力、持續學習力和跨世代溝通力等四力。」 攝影／記者 沈昱嘉

雙軌並行的企業委訓模式

臺大進修推廣學院的企業委訓分為兩大模式：其一是針對資源充裕、每年參訓人數眾多的大型企業。學院可為其量身訂製課程，優點是不同子公司與部門的員工能相互交流，有助於打破部門隔閡、促進企業內部的橫向溝通。

其二為中小企業共學模式，針對每次派遣10名左右員工的企業。其員工可參加為期8個月、涵蓋8大主題的「精鍊高階管理與實務班」；同時，學院還會依企業需求額外設計兩至三門專屬課程並開放其他符合條件的員工參與。該模式的優點是員工能與其他產業學員共同學習，增加跨界互動的機會。

郭佳瑋院長分享近期一家大型企業參與「精鍊高階管理與實務班」的反饋：「員工們說，在課堂上與不同行業的學員交流，不僅擴展視野，還學到許多平時接觸不到的實務知識，獲益良多。」

此外，臺大進修推廣學院還依企業需求特別設計「雙導師制，」郭佳瑋院長解釋：「在臺大教師與企業內部導師共同指導下，學員需於期末發表專題報告，討論未來3~5年企業創新的產品或策略，讓學員將所學應用於具體情境中並接受公司高層的回饋。這不僅啟發學員的創新思維，也讓企業能從中汲取有價值的想法，更重要的是還因此增強企業內部的凝聚力和跨部門的協作效率。」

臺大進修推廣學院的企業委訓分為兩大模式：其一是針對資源充裕、每年參訓人數眾多的大型企業。其二為中小企業共學模式，針對每次派遣10名左右員工的企業。 攝影／記者 沈昱嘉

企業選擇臺大進修推廣學院培訓的三大優勢

雖然坊間承接企業委訓的機構不計其數，但臺大進修推廣學院始終深得企業主的青睞，郭佳瑋院長透露：「因為我們有三大優勢。」

首先，臺大進修推廣學院可善用並整合臺大各學院的資源與師資，尤其課程皆建立在紮實的學術研究基礎上，讓經驗豐富的主管可檢視實務與理論的契合度，進而優化管理方式，不再只仰賴經驗法則；同時，學院不定期還會舉辦講座，邀請跨領域專家分享，為企業帶來不同的思考視角。

其次，臺大進修推廣學院鼓勵企業採取3~5年的長期培訓計畫，從初期的商管專業課程逐步擴展至二代傳承、永續發展等進階領域。現已有多家企業每年遴選不同員工參訓，並在KPI設定上納入非商業指標項目，展現軟實力課程之影響力。

第三，臺大進修推廣學院特別重視培訓對企業與個人的雙重效益。對企業而言，可提升財務績效與關鍵績效指標；對個人而言，接受培訓即代表有機會承擔更重要的任務。

郭佳瑋院長引以為傲地說：「有企業在與學院合作兩年後，參訓員工確實獲得重要的職務調整，顯示兼顧當前需求與未來發展的培訓模式，不僅協助企業解決即時問題，更能為企業培育具備軟、硬實力的未來領導人才。」