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H2U永悅健康醫療科技展亮相數位健康平台，串連健康生態圈，啟動IPO計畫

文／ H2U永悅健康提供

2024台灣醫療科技展首日，H2U邀請到經濟部長郭智輝先生(左二)蒞臨展區，參與開幕式。 圖／H2U永悅健康提供
2024台灣醫療科技展首日，H2U邀請到經濟部長郭智輝先生(左二)蒞臨展區，參與開幕式。 圖／H2U永悅健康提供

H2U永悅健康股份有限公司（以下簡稱H2U）於2024台灣醫療科技展重磅推出核心健康管理平台 「H2U pano」，這是一套以AI智能和數據整合技術為核心，實現從健康需求探索到智能推薦精準健康方案，端對端的數位化健康支持，應用範圍涵蓋AI企業健康服務、數位整合行銷服務HMN(Health Media Network)到健檢中心加值增效解決方案。展會期間，H2U亦攜手Microsoft微軟展示AI健康科技應用；同時H2U偕韓國最大醫檢集團SCL及台灣牛耳國際生技，三方共同簽署國際智慧醫療聯盟合作備忘錄，助力韓國高端醫療器材進駐台灣，並推動數位健康技術輸出海外。

H2U pano匯聚百家健檢機構與ESG健康服務
以數據整合驅動精準推薦 助力企業提升員工健康

H2U pano是專為個人健康管理全流程打造的數位健康平台，通過AI建模、數據分析及個性化健康服務，實現個人健康管理效率全面提升。pano 從健檢前透過 AI 技術進行健康需求分析，構建個人專屬健康檔案並提供精準建議；針對企業則規劃年度健康檢查，助力實現 ESG 目標中的員工健康促進。健檢中，pano 藉由數據整合與 AI 輔助診斷技術，提升機構健檢效率與診斷精準度，實現健康趨勢透明化。健檢後，智能引擎根據檢查結果精準推薦使用者健康產品、運動處方及營養指導，並透過動態數據追蹤健康進展，確保長效的健康促進，提升業者收益與用戶體驗。H2U創辦人暨執行長陳俊嘉表示：「H2U pano是台灣首創的端對端健康管理解決方案，結合預防醫學、智能診斷及數據驅動技術，為全民健康與生命品質的提升提供強力支持」。此外，H2U認為精準營養是未來健康管理的重要方向，積極響應並參與臺灣生活型態醫學會以精準營養協助促進全民健康的理念，引進美國FMD擬斷食方「Prolon」，以科學驗證的方式展現精準營養科技在健康管理中的應用價值與潛力。

H2U永悅健康(左三為董事長暨執行長陳俊嘉)偕韓國最大醫檢集團SCL以旗下AhealthZ (右三為AhealthZ CEO Joon Yun Kim)及台灣牛耳國際生技(左二為牛耳生技執行長李立國)，三方共同簽署國際智慧醫療聯盟合作備忘錄，助力韓國高端醫療器材進駐台灣，並推動數位健康技術輸出海外。 圖／H2U永悅健康提供
H2U永悅健康(左三為董事長暨執行長陳俊嘉)偕韓國最大醫檢集團SCL以旗下AhealthZ (右三為AhealthZ CEO Joon Yun Kim)及台灣牛耳國際生技(左二為牛耳生技執行長李立國)，三方共同簽署國際智慧醫療聯盟合作備忘錄，助力韓國高端醫療器材進駐台灣，並推動數位健康技術輸出海外。 圖／H2U永悅健康提供

H2U獲數發部產業署「數位服務機構能量登錄」 肯定AI創新實力

H2U於十月獲得數位發展部產業署的「數位服務機構能量登錄」資格，彰顯其在人工智慧技術服務領域的卓越表現，H2U的技術服務涵蓋AI數據分析、個性化健康推薦及智慧診斷解決方案，充分展現以人工智慧技術驅動創新的能力，鞏固H2U在數位健康科技領域的領導地位，並為H2U持續推動健康管理數位化與規模化提供強有力的背書。同時，本次展會首度呈現H2U與Microsoft微軟攜手合作，於H2U pano平台與生態系中推出各項AI應用服務。其中「H2U AI健康智能助理」，結合 LLM（大語言模型）與 RAG（檢索增強生成）技術，重新定義健康資訊的獲取方式。

2024台灣醫療科技展 ，H2U 串連健康生態圈提供ESG健康解決方案 2025啟動IPO計畫 拓展全球市場。 圖／H2U永悅健康提供
2024台灣醫療科技展 ，H2U 串連健康生態圈提供ESG健康解決方案 2025啟動IPO計畫 拓展全球市場。 圖／H2U永悅健康提供

國際智慧醫療聯盟啟航 2025年 H2U力拼IPO 以資本力與科技力拓展全球市場

在展會售首日H2U與SCL及牛耳國際共同簽署國際智慧醫療聯盟合作備忘錄，整合三方的數據、技術與資源，構建跨國健康科技合作平台，聯盟致力於引入韓國高端醫療器材如無痛注射器與牙科醫材，同時推動H2U的數位健康平台進軍國際市場。展望2025年，H2U積極籌備IPO計畫，期以資本市場為助力，持續整合數位健康生態系，為國際市場持續提供創新的健康解決方案。

關於H2U永悅健康
全場景健康生活實踐家，全球前50大數位健康照護公司，台灣數位健康的第一品牌。
H2U的核心發展是透過科技將個人化健康解決方案規模化，以創新延長人類健康餘命。旗下「H2U eXamine 」佔80%健檢資訊平台市場、年服務200萬人次；「H2U eXpert」企業健康服務超過250間企業。H2U亦擁有全台網路流量第一的健康媒體《早安健康》、運動與減重社群《運動筆記》、《i Fit愛瘦身》，藉由建置數位健康平台H2U pano，提供全齡族群、全場景健康生活服務提供者，守護每個人健康航線。2023年獲得BCCT英僑商會《最佳福祉創新》首獎；2024年獲得APEA亞太傑出企業《優異勵志品牌》以及第四屆哈佛商業評論《鼎革獎》的肯定。

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