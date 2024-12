台德民間論壇登場 促德國了解台灣、與台灣合作

第3屆柏林台灣研討會今天在德國柏林登場,本屆主題為「與台灣合作」。台德民間論壇聯合主席包瑞翰表示,希望透過此次平台展現德國、歐洲與台灣間的團結一致,並「了解更多台灣的現實」。

台德民間論壇(German-Taiwanese DialoguePlatform)今天在柏林米特區(Mitte)歐洲之家(TheEuropean House)舉辦為期兩天的第3屆柏林台灣研討會。

本屆主題「與台灣合作」(Partnering with Taiwan)鎖定「轉型正義」、「市政治理」、「公民保護」、「文學與其影響」及「面板:在科學和研究上的合作」5個議題,每場都有台灣與德方代表對談。

包瑞翰(Reinhard Bütikofer)表示,透過此次平台,「我們不只看令人沮喪的關係」,而是展現德國、歐洲與台灣間的團結一致,「了解更多台灣的現實」。

他指出,台灣的民主、經濟成功、有能力對抗資訊戰,以及多元文化等,都是台灣表現出來的現實與團結。「台灣不只需要團結,也展現有能力可以深化團結」;德國如果對此進一步了解更多,彼此更能以初始與中立的方式建立團結。

台灣駐德代表謝志偉致詞表示,以前人們問「台灣怎麼了?」(What's the matter with Taiwan?),現在人們問「台灣為什麼重要?」(Why is Taiwanmatter?)。世界正在改變對台灣的看法,而台灣承受數十年的痛苦,才有今天的民主與經濟成功,「台灣不是中國的一省,而是中國的未來」。

謝志偉說,面對中國威脅,「老實說,我們確實害怕」,但他展現幽默說,隨著台灣與全球經濟關係日漸緊密,如台積電(TSMC)的成功,代表台灣逐漸與中國切割(Taiwan stops missing China)。

德國外交部亞太司司長哈特曼(Frank Hartmann)表示,德國政府無法與台灣建立正式外交關係,但德國也不接受北京在政策與原則上的解釋。尤其中國與台灣之間的關係涉及抽象的概念與定義,無論如何德國不認同中國對台灣的威脅,因此「我們得小心他們的解釋,而堅持自己的解釋」。