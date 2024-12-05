首屆台灣國際模擬聯合國會議 吳志中勉學子一起拚外交

外交部政次吳志中今天出席「2024第一屆台灣國際模擬聯合國會議」，他致詞時表示，樂見青年學子展現對外交及國際事務熱忱，台灣將持續秉持「專業、務實、有貢獻」原則，有意義參與國際，並鼓勵在場學生一同為台灣的外交打拚。

外交部下午發布新聞稿指出，財團法人商業發展研究院（Commerce Development Research Institute）上午舉行「2024第一屆台灣國際模擬聯合國會議」，外交部政務次長吳志中以及商業發展研究院董事長許添財出席。

吳志中致詞時代表外交部長林佳龍歡迎與會學生到訪外交部外交及國際事務學院，並表示，很開心看到青年學子透過模擬聯合國會議關切氣候變遷、人權、公共衛生及性別平等等議題，展現對於外交及國際事務的熱忱。

吳志中指出，台灣將持續秉持「專業、務實、有貢獻」的原則，有意義參與世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）、 聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）以及國際刑警組織（INTERPOL）等國際組織及多邊機制，擴大台灣國際能見度，並鼓勵在場學生未來投入外交工作，一同為台灣的外交打拚。

外交部表示，活動現場計有來自日本、海地、聖文森及格瑞那丁等國及台灣高中與大專院校青年學子超過70人與會，外交部鼓勵台灣青年學子踴躍參與國際事務，實踐「人人都是外交官」的精神。