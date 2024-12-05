2024樺龍公益市集，桃園中壢A22捷運站即將開鑼！

桃園青埔美感力齊發，不僅藝術公共建築陸續落成，文創風格店家百花齊放，精耕青埔的建設品牌樺龍集團再次攜手在地商家，為青埔帶動藝術人文動能，將於12/21-22於桃捷A22捷運站出口，為桃園帶來更多藝術人文動能。

樺龍藝術公益市集_V4_攝影徵件。 圖／璞園·樸奕廣告 提供

桃園青埔近年發展已愈來愈趨繁榮，交通建設、大型賣場、陸續到位，甚至大型公共藝文地標也開幕營運，吸引著北台灣各地人潮。例如，橫山書法藝術館展示名家作品揮毫地景、2024普立茲克建築獎日本大師山本理顯設計的桃園巿立兒童美術館落成，山丘造型立成焦點，為青埔挹注充沛藝術活力，同時提升青埔的國際城市格局。

2022年，深耕青埔20年的樺龍集團舉辦了第一屆「青埔藝術節」，透過藝術家聯展、學生創作比賽，藝術公益市集等活動，讓許多青埔居民感受到青埔之美，今年耶誕前夕再次結合逗點集團、牛山、大謙堂、黑洞科學、木子診所等知名商家攜手合辦，期許為社會公益盡一份心力。

樺龍集團特助林芸禾表示：「這次舉辦的公益市集，除了結合親子手作及美食攤位，還有精彩舞台表演及尋找攝影藝術家的活動，我們也邀請青埔在地商家到現場擺攤，活動攤位租金將全額捐贈給伊甸基金會，整合在地共榮、共生、共好的集體力量，相信更能讓大家感受到居住在青埔的美好。」

接待中心外觀。 圖／璞園·樸奕廣告 提供

樺龍集團為了回應美術館特區純住的藝術氛圍，領航南路千坪基地規模的「樺龍淳藝」也以一座洄游式美術館空間成為區域熱門話題。白色挑高接待空間以自然生態綠色群島意象，營造獨特美感，同時邀請青埔RBC風格咖啡品牌設店快閃禮賓迎客，傳遞品味生活形象。不斷創新是樺龍集團前進的動力，永遠為每一塊基地量身訂製。

現場接待中心。 圖／璞園·樸奕廣告 提供

「樺龍淳藝」為實現美感生活，特別禮聘劉博文建築師事務所及台北市豪宅團隊哈佛建築大師呂建勳、光雕大師袁宗南、景觀巨匠邱光平打造青埔地標級建築，更以幾何花園佈景，形塑回家最美的路徑，如同坐擁一生四季的自然節氣花園城堡。A19美術館特區25-39坪千坪藝擘全面熱銷中，「樺龍淳藝」歡迎預約03-287-5888。