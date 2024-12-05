聯合報「25個台北租屋故事」專題 獲吳舜文新聞獎

第38屆吳舜文新聞獎今頒獎，聯合報以「25個台北租屋故事 被剝奪的居住尊嚴」榮獲深度報導獎融媒體類。

「25個台北租屋故事 被剝奪的居住尊嚴」專題，記者林秀姿、洪欣慈、林雨荷、許珮絨，以及攝影記者林澔一、曾原信、余承翰、季相儒、葉信菉共採訪了25名租客，藉由個案反映台灣租房市場樣貌與沉痾、剖析租房政策遇到的供需失衡、權力不對等、黑市沉痾等3大問題，從結構面提出健全租屋市場的解方。呈現形式上則運用影像、文字、聲音、數據圖表等元素，特寫人物與租屋空間，呈現租屋族真實心聲。

洪欣慈代表團隊領獎時表示，無法買房、沒有不動產的租房族，是整個居住市場最弱勢的一群，感謝每一個願意受訪的個案，即使承受著可能被房東找麻煩、漲房租的壓力，但還是希望藉由自己的經驗說出租屋市場的困境，讓居住環境更好。期待藉由專題，推動台灣逐步實踐居住正義，每個在台灣生活的人都能住得安心，聯合報也會持續關注和監督居住議題。

深度報導獎評審召集人政大傳播學院教授蘇蘅致詞指出，今年報名件數較去年多，報導議題多樣，感謝在艱難環境下仍堅守崗位的新聞工作者們，守望社會，持續鞭策政府、促進改革。

吳舜文新聞獎今年共有519件參賽作品報名，最終選出44件入圍作品角逐8獎項。此次聯合報系共有3件作品獲入圍肯定，除獲獎的「25個台北租屋故事 被剝奪的居住尊嚴」專題，記者蔡佩蓉等人的作品「大通膨時代 測驗你的『體感通膨』程度」入圍深度報導獎融媒體類；記者季相儒記錄杭州亞運滑輪溜冰男子3000公尺接力賽的照片「0.01秒的逆轉勝」則入圍新聞攝影獎。

【得獎作品連結】

25個台北租屋故事 被剝奪的居住尊嚴：