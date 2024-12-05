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連續2天神隱…韓媒曝尹錫悅今將發聲明道歉 南韓總統府出聲否認

一邊上學一邊須照顧家人 專家籲助未成年照顧者

中央社／ 台北5日電

全國學生輔導諮商中心會議今天在桃園市舉行，面對高齡社會，邀請專家解析「未成年照顧者」的現象與挑戰，呼籲各界一同協助這群隱形的少年兒童。

教育部今天發布新聞稿，「113年度全國學生輔導諮商中心暨業務科科長第2次業務聯繫會議」12月5日、6日一連兩天在桃園市舉行，共有140餘人出席，透過經驗分享與專題討論，相互交流與增能分享。

會議中安排彰化縣學生輔導諮商中心主任方惠生分享「未成年照顧者辨識及支持」，這些兒少一邊上學，一邊還須照顧家中罹病、身心障礙、失去自理能力的家人，亟需社會關注。

方惠生指出，未成年照顧者面臨的多重挑戰與心理負擔，須跨系統整合，透過資源連結、家庭增權及心理支持等策略，由各界攜手協助這群隱形辛苦的少年兒童，讓他們的權益與未來得以保障。

桃園市學生輔導諮商中心團隊分享偏遠學校處遇性輔導模式，針對山區特殊需求，發展出升學轉銜普查、定期巡迴輔導等創新服務模式，近年更擴展到海線地區，協助脆弱家庭的學生。

教育部期待透過這次會議，促進各直轄市及縣市政府教育局處辦理學生輔導經驗分享交流，傳承豐富經驗，共同建立友善校園環境。

未成年 長照 高齡化

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