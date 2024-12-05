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國合會攜手中科大 助攻聖露西亞地方創生

中央社／ 台北5日電
國合會「聖露西亞地方產業經營輔導計畫」將品牌經營行銷概念導入聖露西亞特色產業。圖為駐聖露西亞大使陳家彥（左）與露國外交部長包提斯（Alva R. Baptiste，右）參觀地方展售中心販售商品。圖／國合會提供（中央社）
國合會「聖露西亞地方產業經營輔導計畫」將品牌經營行銷概念導入聖露西亞特色產業。圖為駐聖露西亞大使陳家彥（左）與露國外交部長包提斯（Alva R. Baptiste，右）參觀地方展售中心販售商品。圖／國合會提供（中央社）

台灣「農村好物」概念落地聖露西亞，國合會表示，國合會與台中科技大學攜手合作，將品牌經營行銷概念導入聖露西亞特色產業，為地方創生與在地特色產業注入創新能量。

國合會公關室主任吳台生指出，國合會啟動「聖露西亞地方產業經營輔導計畫」，與露國商工部中小企業司合作，由該部門提供商業註冊輔導，協助當地微中小企業將創意轉化為可實行的商業模式，並投入社區場域優化，設置打卡景點、野餐桌椅及路牌標示，讓遊客與居民享受更為友善的社區環境，提升遊憩體驗。

吳台生說明，此次合作的核心輔導單位Anse KawetCrafters（AKC）是由8名露國資深女工藝師組成，她們擅長串珠、耳環、彩繪鑰匙圈、項鍊及包包等手工飾品，以露國特有的椰殼及國樹蒲瓜樹（Calabash）等在地材料為創作點綴，展現出濃厚的在地風情。

吳台生進一步表示，計畫持續協助品牌化AKC作品，包含設計品牌Logo、製作宣傳摺頁、產品標示提升及成員能力建構，為品牌注入更多市場競爭力；另由台中科技大學設計系與休閒事業經營系所組成的大學社會責任實踐計畫團隊，進一步協助AKC的品牌文宣連結、開發體驗型商品以及展售店空間的優化。

吳台生也說，另為支持露國工藝的持續發展，協助將工作坊的儲藏室改造成手工藝訓練教室，做為未來社區青年和婦女的技能培訓基地，並規畫推出手作藝品體驗服務，讓遊客能親手製作專屬手工藝品，藉此活化閒置空間。

吳台生強調，隨著階段性成果的逐步落實，國合會與中科大合作將台灣「農村好物」概念移植到露國，成功地為台露合作推動地方創生與在地特色產業注入了創新能量，協助當地中小企業實現更豐富多元的經營型態。

此外，國合會長期促進友邦能力建構與培育台灣人國際參與能力，今年獲得「國家人才發展獎」中「傑出個案獎」的肯定，吳台生表示，國合會將持續鼓勵產官學研各界積極參與國際發展事務，以實踐台灣「助人助己」的核心願景。

國合會「聖露西亞地方產業經營輔導計畫」核心輔導單位為Anse Kawet Crafters，協助8名露國資深女工藝師的作品品牌化。圖為露國拉博里鎮地方產品展售中心開幕典禮與會嘉賓合照。圖／國合會提供（中央社）
國合會「聖露西亞地方產業經營輔導計畫」核心輔導單位為Anse Kawet Crafters，協助8名露國資深女工藝師的作品品牌化。圖為露國拉博里鎮地方產品展售中心開幕典禮與會嘉賓合照。圖／國合會提供（中央社）

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