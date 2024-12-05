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醫療外交典範 秀傳黃士維院長促成台菲外科合作歷史性里程碑

聯合新聞網／ 台北訊
台灣外科醫學會與菲律賓外科醫學會簽署醫療合作MOU。 圖／秀傳醫療體系提供
台灣外科醫學會與菲律賓外科醫學會簽署醫療合作MOU。 圖／秀傳醫療體系提供

秀傳亞洲微創手術訓練中心院長黃士維於12月4日，獲頒菲律賓外科醫學會國際榮譽會員，以肯定他在過去10年於秀傳亞洲微創手術訓練中心，成功訓練菲律賓醫師超過1000人次，為兩國醫療合作奠定深厚基礎。頒獎儀式於菲律賓外科醫學會年會中舉行，場面盛大隆重。

黃士維院長表示：「這份榮譽要歸功於台灣整體世界一流的醫療水準，結合優秀的講師群與醫療團隊，共同舉辦專業的訓練課程。我們始終相信，醫療知識與技術的分享，能帶動各國醫療水準的提升，這也是我們持續投入東南亞醫療交流的初衷。台灣在微創手術方面的技術與經驗，能為菲律賓的醫師提供更多實務機會與訓練。」

經過黃士維院長的積極安排，台灣外科醫學會首次應邀參與菲律賓外科醫學會年會，並由蔡建松理事長代表簽署醫療合作備忘錄（MOU），象徵台菲醫療交流邁向全新階段。根據協議，菲律賓將選派年輕醫師前往台灣接受進一步專業訓練，深化雙方醫學技術的連結與交流。

台灣外科醫學會蔡建松理事長表示：「台灣的外科醫學技術領先東南亞，而友善且高效的醫療訓練環境，更能成為菲律賓醫界進修的首選，此次合作將為雙邊醫療發展帶來更多契機。我們很高興看到這次的合作能夠具體落實，也期待未來有更多跨國的醫療交流計畫。」

此次醫療合作不僅提升雙國外科醫學水準，更展現台灣「民間醫療外交」的高度價值。面對國際外交困境，透過民間醫療合作模式，不僅突破台菲官方間的外交限制，還大幅增強雙方互信與互惠。

為感謝台灣外科醫學會與秀傳醫療體系對新南向政策醫療外交的卓越貢獻，駐菲律賓台北經濟文化辦事處周民淦大使特別設宴致意，並稱許秀傳醫療體系透過微創手術訓練，成功打造跨國醫療交流的典範，為東南亞國家健康的發展注入持續動能。此次與菲律賓外科醫學會的深度合作，不僅建立兩國醫療合作關係的里程碑，更體現台灣在國際舞台上的醫療影響力與友善形象。

台灣外科醫學會與菲律賓外科醫學會簽署醫療合作MOU。 圖／秀傳醫療體系提供
台灣外科醫學會與菲律賓外科醫學會簽署醫療合作MOU。 圖／秀傳醫療體系提供

台灣外科醫學會與菲律賓外科醫學會簽署醫療合作MOU。 圖／秀傳醫療體系提供
台灣外科醫學會與菲律賓外科醫學會簽署醫療合作MOU。 圖／秀傳醫療體系提供

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