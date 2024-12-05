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【專家之眼】劉家昌和瓊瑤是台灣文創業的典範

聯合報／ 劉新圓／樂齡學習中心兼任講師
「流行音樂教父」劉家昌和知名作家瓊瑤（圖）近日相繼過世，令人不勝唏噓。記者王聰賢/攝影
「流行音樂教父」劉家昌和知名作家瓊瑤（圖）近日相繼過世，令人不勝唏噓。記者王聰賢/攝影

「流行音樂教父」劉家昌和知名作家瓊瑤近日相繼過世，令人不勝唏噓，有人感嘆這象徵台灣流行文化黃金時代的終結，更有人質疑，少了這兩位多才多藝的創作者，台灣還剩下什麼？

在政府大力推動文創產業的今日，很少人注意到，劉家昌和瓊瑤才是台灣文創業成功的典範。他們跨足影視音，甚至出版業，不僅活絡了文化的產業鏈，也滿足了台灣經濟發展過程中，兢兢業業打拚的小老百姓們休閒娛樂的需求。

劉家昌能唱又能作詞作曲，寫過的好歌多不勝數，也捧紅不少歌手。從尤雅的《往事只能回味》、歐陽菲菲的《嚮往》、鄧麗君的《獨上西樓》，到費玉清的《晚安曲》，乃至更晚期的陽帆的《揚帆》、沈雁的《一串心》等等。旋律充分展現國語的音韻之美，還能配合各時代大眾的喜好與歌手的特質，創作不同曲風，陪伴無數青少年成長。

劉家昌也是位愛國導演，他拍的反日電影《梅花》，同名主題歌深受大眾喜愛，還被蔣緯國改編為進行曲，傳唱各級學校。中華民國與美國斷交之際，他在很短的時間內就完成了《中華民國》這首暢銷曲，後來被改名為《中華民國頌》，因為歌詞感人、音樂動聽，又傳唱到大陸，變成了家喻戶曉的《中華民族頌》。

瓊瑤小說一直存在著爭議，曾被李敖批評為「不食人間煙火」，但她文學底子深厚、故事精彩引人入勝，卻也毫無爭議。尤其擅長編織浪漫的愛情故事，以誇張又帶詩意的筆法和情節，滿足青春少女的幻想，所以不但小說暢銷，更改編成電影、電視劇熱賣，打造了「瓊瑤美女」的「品牌」，如林青霞、呂琇菱、劉雪華、俞小凡、趙薇、林心如、范冰冰等兩岸知名女星。瓊瑤把自己創作的IP，透過不同媒介展現，可謂「一源多用」最成功的例子。

值得一提的是，瓊瑤擅長把古典詩詞巧妙地轉化為小說主題，如杜牧的「一簾幽夢」，歐陽修的「庭院深深」，羅貫中的「幾度夕陽紅」等。她為電影《在水一方》主題曲撰寫的歌詞，堪稱《詩經》秦風「蒹葭」的最佳白話翻譯。不知不覺間，便以深入淺出的方式，發揚了中華傳統文化的精髓。

如今網路發達，人人有機會當網紅，可是唱片業沒落，大家一起吟唱熟悉流行歌曲的歲月，似乎一去不復返了；自從台灣大幅開放外片進口，衝擊國內市場，影視產業也因難以競爭而欲振乏力。

在台灣影視音產業蓬勃發展的那個黃金時代，政府不但不補助文創業，新聞局還要管制它，唯恐出現傷風敗俗的作品，帶壞單純善良的孩子。如今別說管制了，連暢銷、賣座都很難，有些國片還得靠包場來撐場面。多才多藝如劉家昌、瓊瑤，若生在這個時代，恐怕英雄無用武之地了吧？

影視 文創產業

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