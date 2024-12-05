台灣尚勇！MIT寢具品牌奧斯汀全新「AI科技睡眠體驗館」首度亮相

成立逾60年的本土寢飾品牌奧斯汀，以百分百台灣製造、原創花色設計與精細工藝品質在全台累積超過10萬名會員，已然成為台灣寢飾龍頭代表的奧斯汀從未停下創新腳步，繼去年1500坪自動化倉儲暨研發總部嶄新落成之後，今年再推出「AUSTIN SLEEP SOLUTION睡眠體驗館」，力求為消費者提供最佳睡眠方案。

「AUSTIN SLEEP SOLUTION睡眠體驗館」全新亮相，為消費者提供最佳睡眠方案。 圖／奧斯汀 提供

「AUSTIN SLEEP SOLUTION睡眠體驗館」是一套系統性「整合睡眠體驗」，由專業睡眠專家在AI模擬的亮度、溫度的空間內，透過親身試躺床墊與枕頭的組合，找出最適合自身體型與睡姿的床寢組合，提供最適入眠、減少姿勢不當的推薦諮詢，確保選購到最適合的產品，並能一站式購齊所需產品。

睡眠專家根據個人習慣、體型，提供最適入眠的推薦諮詢。 圖／奧斯汀 提供

奧斯汀堅持「睡得好，生活更美好！」的理念，結合科技研發出磁療墊（PEMF 技術），可緩解身體疲勞、促進深層放鬆進而改善睡眠品質，是奧斯汀跨進健康科技領域的轉型關鍵之一。

第三代接班的奧斯汀董事長汪惟媛主導企業轉型升級，身處90後世代的她，協助優化奧斯汀的通路資源及企業文化，導入父親先進的科技思維，將傳統家紡整合成系統化的睡眠工程。

奧斯汀堅持「睡得好，生活更美好」的理念。 圖／奧斯汀 提供

汪惟媛說明，脈衝電磁可促進血液循環，舒緩緊繃肌肉，在運動理療方面已受到普遍重視及運用，在睡眠品質上也有顯著優化提升。汪惟媛提到，60年深厚根基的奧斯汀，有著獨出市場差異化的三項核心競爭力，包括：全程台灣製造、私花設計開版及品管、全台逾250家通路的完善售後服務，即使面對外來商品或網路通路的削價競爭，奧斯汀依舊堅持品牌、品質與創新。

奧斯汀新研發的磁療墊，緩解身體疲勞進而改善睡眠品質。 圖／奧斯汀 提供

預計12/14～12/22舉辦的奧斯汀年度廠拍活動，除了首度亮相的「AUSTIN SLEEP SOLUTION睡眠體驗館」，購物節的專業人員一對一陪同解說，寬敞舒適的展間有如身處精品百貨的購物體驗，一改廠拍給人的刻板印象。

總裁孫連禧說，奧斯汀不斷推動產品升級、展間升級、體驗升級，以回饋10萬名會員長期以來的支持，「客戶就是我們進步的原動力！」奧斯汀希望多盡一份心力回饋社會，特別與扶輪公益網合作送愛到偏鄉，捐贈200件棉被，並贊助弘道老人助餐計劃。

今年廠拍活動也配合彰化購物節，除可參加百萬油電車抽獎之外，活動期間單筆消費滿2,000元，還有機會抽中泰國機加酒自由行，及價值20萬元的豐富好禮，好康驚喜連連，年僅一檔不容錯過！

奧斯汀寢飾廠拍購物節電話：04-738-3588地址：彰化縣彰化市國聖路258號網站：www.austinhome.com.tw了解更多:QR