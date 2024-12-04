兒在軍中遭霸凌 母控訴精神狀況差、看身心科…軍方：檢方不起訴

一名母親在網路發文控訴，兒子在台中谷關軍事單位服役時被霸凌，須看身心科吃藥，大腦萎縮速度快，吃飯、洗澡、睡覺需要人安撫才能入睡，一直走動暴衝；陸軍教育訓練暨準則發展指揮部昨天說明，此案今年5月經單位主動移法送辦，10月5日由台中地檢署偵結不起訴處分。

這位母親在臉書爆料公社說，她這一輩子從來沒想過兒子會變成這樣，希望這一切都是場夢，她小兒子在去年8月16服義務役，新訓單位在中坑，下部隊單位在谷關特戰；兒子服役階段跟以往不太一樣，剛開始他說還不適應，直到下部隊整個人比較反常，開始忘東忘西，做事情更提不起勁，精神狀況也不好。

兒子放假時，她問在軍中發生什麼事，才知道原來被「霸凌」，她帶兒子去看身心科吃身心藥，想說看能不能調整狀況，退訓後才得知兒子在軍中一直被欺負，尻頭、抽菸一次塞4到5根抽到吐、被潑水、恐嚇、拿手機亂儲值等。

她說小兒子退訓前一直得不到他親口述說，總是簡單帶過自己很怕說太多會被報復，這些事情連上長官其實都知情，沒有正式去處理，原因都是因她兒子在軍中表現不理想，也曾經在返回軍中的專車上漏尿2次。

她說小兒子去年12月1日退訓，原以為按時回診、吃藥，慢慢調整就會恢復，但後來變嚴重，聽醫師建議住院觀察，到特別病房照顧，也就是精神房，入院前做檢查，意外發現她兒子診斷出來是「大腦萎縮」。

她說自己坦白說出這一切的證據相當薄弱，只有證人，其他都沒有，她肯定兒子在當兵前是位正常人也沒有什麼精神前科，不然早在入伍體檢就被刷掉，本來不打算提告，但憲兵隊的積極處理才讓她想試看看。

她說到了庭上沒有人願意承認所有事，只說當時知道他在專車上尿褲子而且還2次，她因為這樣辭去工作，照顧兒子，智商衰退到2歲，她已累，所以在偵查庭上說不想再繼續起訴的決定，最重要的是也沒有多餘的金援再請律師。

她一直以來都很想為兒子站出來，但打擊太大，直到近期親朋好友鼓勵，才再度燃起向大家說明，想藉著自己的親身案例，不管孩子在什麼階段，求學、當兵、成家，即便都成年，身為長輩都要注意觀察孩子們的一舉一動，她希望國家也能好好重視「霸凌」這個議題。

陸軍教育訓練暨準則發展指揮部昨天新聞稿指出，此案今年5月經單位主動移法送辦，10月5日由台中地檢署偵結不起訴處分。

教準部指出，前軍事訓練役黃姓役男去（112）年退伍，家屬今（113）年4月反映，該員服役期間，疑遭單位某士官不當對待而造成身體損傷；單位獲報後即秉「毋枉毋縱」原則，主動函送司法偵辦釐清；教準部尊重司法偵結結果，將落實官兵照顧與嚴格內部管理，提升部隊整體戰力。