2024十大新聞人物榜 世棒12強台灣英雄登頂

Yahoo奇摩今（4）日公布2024年度「台灣十大新聞」、「十大新聞人物」、「國際十大新聞」排行榜。回顧台灣十大新聞事件，前三名分別是「403地震」、「奧運與棒球12強賽奪牌」以及對國內政黨影響甚鉅的「貪汙事件」；十大新聞人物，拔得頭籌的是台灣棒球創下歷史性成就的「12強賽英雄們」，面對人生新局的「柯文哲」、「川普」緊追在後。

國際十大新聞由牽動全球政經情勢的美國總統大選登榜首，戰況未歇的「俄烏戰爭」、「以哈衝突」持續受關注。昨日突發的南韓戒嚴事件震驚各國，一口氣擠進排行榜，排名第六。

2024年「台灣十大新聞事件」以自然天災 、國際賽事、政壇動盪最受矚目。在天災部分，今年四月發生的「403強震」，芮氏規模達7.2、是921以來規模最大的地震，造成花東嚴重災害，震後餘波影響蕩漾逾半年，成年度事件榜首，而下半年多個「颱風接力侵台」，帶來大規模降雨和強風，釀全台重大災損，其中山陀兒颱風更讓高雄屏東創下連續4日停班課的紀錄，排行第五。

台灣體育選手在國際賽獲得佳績，掀全台運動熱潮，不僅在巴黎奧運勇奪2金5銅佳績，甫結束的世界棒球12強賽，台灣更逆勢完封日本奪冠、引發話題風暴，一舉攻上排行榜第二名。

在政經議題中，「政壇貪汙事件連環爆」，藍綠白三大政黨無一倖免，行政院前副院長鄭文燦、民眾黨主席柯文哲、新竹市長高虹安、國民黨立委顏寬恒、宜蘭縣長林姿妙等政治人物紛紛中箭，排名第三名；「賴清德當選總統」展開民進黨執政第三任期，台灣立法院出現朝小野大的局勢，位居第四；而藍白立委「推動國會職權修法被判違憲」，名列第七。此外，「寶林茶室食安風暴」、有毒工業染料「蘇丹紅入侵台灣」引食安危機，分列第六、第九名；而「AI教父黃仁勳訪台」挺台供應鏈、央行出手管制房地產市場，被形容「史上最嚴限貸令」則分列第八、第十名。

今年可說是台灣體壇表現亮眼的一年，2024年「十大新聞人物」由台灣體壇英雄搶下四席。

第一名由拿下歷史性冠軍的「世棒12強台灣英雄們」一舉摘下；而在巴黎奧運中，不畏性別爭議、勇奪台灣史上首面拳擊奧運金牌的「林郁婷」排名第四；創下奧運首次羽球男雙金牌連霸的「李洋、王齊麟」則排名第六；負傷出征、將退役的台灣羽球一姐「戴資穎」，創下台灣羽壇傳奇，名列第九。另外，變裝藝術家「妮妃雅（Nymphia）」打破亞洲魔咒，成為美國實境節目「魯保羅變裝皇后秀」首位摘冠的台灣變裝皇后，名列第七。

此外，台灣及美國大選皆於今年落幕，相關議題人物一舉一動備受矚目。挑戰2024總統大選的柯文哲，在競選失利後身陷司法風波，名列第二。重返白宮，成為美國史上第二位不連任但再次當選總統的川普，牽動未來國際局勢變化引全球重視，排名第三；以副總統身分競選成功的總統賴清德，排名第八。有兆元男之稱的輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳，旋風襲台暢談台灣在全球AI產業中的重要地位，排名第五；而力挺川普競選的全球首富馬斯克則排行第十。

國際十大新聞事件由全球關注的「美國總統大選」拿下榜首，在歷經賓州槍擊案、拜登退選、賀錦麗接棒參選等事件後，川普橫掃七個關鍵搖擺州獲勝，其選後卻迎來美國社會分裂對未來政治穩定的挑戰；與此同時，全球地緣政治動盪未歇，「俄烏戰爭」、「以哈衝突」戰事仍存，川普上任後的外交決策，也讓戰局發展充滿不確定性。