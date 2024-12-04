國土法釀種房潮？內政部：丁種建地不會一夕變住宅
媒體報導國土法恐釀「種房潮」，丁種建地恐蓋滿住宅。內政部澄清，國土計畫法不會使產業工廠使用的丁種建地一夕變住宅，丁種建地可維持原合法使用，也可申請轉作低污染用途。
媒體報導，有不動產估價師說，國土法開放農地蓋農舍，農地恐將蓋滿透天厝，且原被限定只能做工廠使用的「區域計畫法」丁種建築用地，只要調降一定容積率，就能做「住宅使用」，未來工廠恐大規模轉作住宅用途，讓全台產生新一波的「種房潮」。
內政部今天透過新聞稿表示，此報導對國土計畫法令解讀有誤，國土計畫促進國土資源合宜利用與永續發展，對於現況零星分布在各工業區外的丁種建地，除可維持原合法使用，也可透過申請程序轉作為低污染且低強度的用途使用。
內政部指出，報導指民眾未來喪失主動權及預期發展權被剝奪，事實上國土計畫法施行才能確保民眾合法權益，例如農業發展地區可興建農舍及從事農業產、製、儲、銷、休閒農業；原住民族既有居住權將獲得保障，分階段解決土地使用課題。
內政部說，至於其他土地相關法令及審查機制仍在，原本應遵守的法令不會消失，並非受到國土計畫施行影響，不該把所有土地限制問題都推給國土計畫上路。
內政部強調，國土計畫賦予地方政府規劃權及主導權，未來直轄市、縣市政府可依當地產業需求及結構變遷，透過定期通盤檢討，以及辦理鄉村地區整體規劃等機制，讓國內土地資源能有效利用且合理發展，中央也會積極輔導。
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