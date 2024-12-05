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中原大學USR解鎖未來技能 ，助青年成為「永續一級玩家」

文／ 黎詩彥 提供

新世代人才有夢想、有熱情，渴望用更創新的方法來改善社會問題，工作對他們而言不只是維持生計的手段，他們更在乎工作的意義，希望「做好事又能賺錢，賺了錢又能做好事」 。中原大學從校園出發，透過大學社會責任（USR）促進高等教育與地方共好，解鎖未來人才必備技能，帶領學生走上一條滿載夢想與意義的開闊大道。

中原大學透過大學社會責任（USR）解鎖永續力。 圖／中原大學 提供
中原大學透過大學社會責任（USR）解鎖永續力。 圖／中原大學 提供

大四創業發動果樹認養計畫，學校給資源、做後盾
由一群中原大學大四企管系學生創立的「活源行銷公司」，至今已邁向第四個年頭，該公司最具代表性的專案，是「認大樹，種小樹」果樹認養計畫，每當企業認養一棵卓蘭的果樹，「活源行銷」就會以企業的名義，再種下一棵小樹，借助企業的力量，發揮拋磚引玉的效果，邀請大眾共同支持卓蘭的優質農產品，並透過嶄新的模式，增強地方農業在面對氣候變遷時的韌性，朝向永續發展邁進。

「活源行銷」由一群大四企管系學生創立，推動「認大樹，種小樹」果樹認養計畫。 圖／中原大學 提供
「活源行銷」由一群大四企管系學生創立，推動「認大樹，種小樹」果樹認養計畫。 圖／中原大學 提供

作為成功的社企創業典範，「活源行銷」共同創辦人吳弦樺認為中原企管系開設的商管實踐課程，給了他和夥伴很多養分，讓他有實際製作專案的經驗，奠定創業的能力與基礎，同時，中原大學「創新創業發展中心」也提供非常豐富的資源，包括：業師輔導、團隊諮詢，並帶領他們參加各種創業競賽，勇敢接觸政府、企業等，踏出成功的第一步。

吳弦樺表示，看見自己所學的企管專業能夠實際付諸行動，對地方帶來貢獻，帶給他莫大的快樂與滿足。他認為在ESG時代，永續人才將扮演關鍵角色，他鼓勵年輕學子無論將來想要到企業上班，還是選擇創業，都要勇敢跨出舒適圈，不要小看自己能夠創造的影響力！

中原大學創新創業發展中心帶領學生參加各種創業競賽。 圖／中原大學 提供
中原大學創新創業發展中心帶領學生參加各種創業競賽。 圖／中原大學 提供

服務學習開啟視野，用同理心打造永續力
除了幫助學生投入社會創業，中原大學「服務學習中心」也規劃一系列跨領域服務學習課程，串連非營利機構或弱勢團體，鼓勵學生除了學習本科專業能力，更透過校外實作經驗，將專業所長回應社會實際需求。108年起更承接教育部青年發展署「桃連青年志工中心」，建構桃園地區友善青年志工資源平台，整合對接資訊，提升服務量能。

中原大學「服務學習中心」成立海外志工團。 圖／中原大學 提供
中原大學「服務學習中心」成立海外志工團。 圖／中原大學 提供

「服務學習中心」杜哲怡主任表示，學生實際踏入場域與服務對象近距離的接觸，不僅可以建立同理心、培養解決問題的能力，也能提升對社會的關懷。例如室內設計系的學生協助二手公益店進行空間重置，服務過程中，他們必須拋開成見，設身處地地去了解服務對象的背景和需求，從中獲得反思與成長，

就讀中原大學資管系四年級的蔡昀瑾，在學期間二度前往泰緬邊境擔任志工，她認為這份經驗幫助她對移工議題有更全面的視角，在服務期間擔任副領隊，也讓她有機會操練團隊分工與溝通，進而提升策畫與領導力。即將畢業的她，期望自己能夠運用資管專業和商業知識，以創新方式解決社會問題，推動社會正義和永續發展。

資管系四年級的蔡昀瑾難忘泰緬孩子純真的笑容。 圖／中原大學 提供
資管系四年級的蔡昀瑾難忘泰緬孩子純真的笑容。 圖／中原大學 提供

跨領域專業合作，培養AI取代不了的軟實力
近年USR蔚為風潮，而中原大學秉持「全人教育」的理念，早在教育部尚未推動USR前，就致力於社區關懷。由商業設計系與企業管理系共同開設「廣告行銷服務課程」，以跨領域專業合作模式，協助非營利組織與社會企業解決問題。

例如，當學生發現曾駐紮台美最高機密「黑貓中隊」的空軍桃園基地，在時空轉換下成了廢墟，為了保存基地豐富的文史價值，中原大學師生透過「大海社區文化創生計畫」，重塑標誌、舉辦展覽、拍攝紀錄片，甚至設計桌遊讓小朋友寓教於樂，運用各式工具把枯燥、遙遠的故事具象化，讓桃園的小學生可以認識家鄉的歷史。

「大海社區文化創生計畫」還原曾駐紮台美最高機密「黑貓中隊」的歷史。 圖／中原大學 提供
「大海社區文化創生計畫」還原曾駐紮台美最高機密「黑貓中隊」的歷史。 圖／中原大學 提供

企管系丁姵元老師表示，「廣告行銷服務課程」與一般服務社團、實習不同，指導老師是真的把學生當成一個專業經理人，帶領學生從無到有去完成的一個專案。課堂上沒有課本，只有待解決的問題，學生必須想辦法去達成目標，並檢視專案成果是否符合業主的需求。

這樣的訓練讓學生畢業踏入職場時，手上拿出來的不是一張抽象的成績單，而是真槍實彈的實戰經驗，對於求職、申請研究所都有加分效果。丁姵元老師鼓勵學生，面對AI時代，洞察、發想、溝通、團隊合作等軟能力，無法被機器人取代，期盼未來中原人能將行銷服務專業擴大應用於環保、動保、人文關懷等倡議行動，成為時代需要的「永續一級玩家」！

探索更多中原USR如何改變青年、地方與未來的精彩故事：https://shorturl.at/QsObT

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