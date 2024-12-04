大腦20歲開始損傷！穴位健腦操每天15分防失智

林舜穀中醫師，在工作繁忙之餘，會以照護失智同樣原理的穴位按摩，做好自己的生活保健與失智預防。 圖／早安健康編輯部提供

多年來專注在失智症中醫照護，台北市立聯合醫院仁愛院區的林舜穀中醫師，在工作繁忙之餘，會以照護失智同樣原理的穴位按摩，做好自己的生活保健與失智預防，甚至會在診間站起來，做幾招八段錦，放鬆肌肉、順暢循環，這些都是林醫師日常生活中，每日固定的失智預防保養。

林舜穀中醫師日常生活中，健腦保養是預防失智的關鍵，他指出因為自己在診間看到太多案例，因為忽視大腦退化的警訊，錯失了「預防失智症」的黃金時機！每個人隨著年紀增長，腦神經機能逐漸下降，如果沒有好好預防失智，衰減速度太快，就會變成病理性的「失智」。

大腦傷害恐在20歲就開始

林舜穀醫師指出，雖然失智症在老年人中較為常見，但大腦損傷可能早在發病前數十年，甚至20幾歲時就已經開始。這是因為大腦可能會受到各種風險因子的影響，逐漸損害大腦結構和功能。

① 生活方式與環境影響的累積

長期高血壓、肥胖、糖尿病等代謝問題，會對腦部血管和神經元造成慢性損害。吸菸、飲酒過量、缺乏運動等不健康的生活習慣，更會加速大腦的退化過程。

② 慢性發炎

慢性發炎被認為是失智症發展中的重要機制之一。肥胖、感染或其他健康問題所引發的低度發炎反應，促使神經退化和認知功能的減退。

③ 異常蛋白累積

以失智症最常見的阿茲海默症來說，結構異常的蛋白質無法被正常腦細胞分解，堆積在大腦細胞中，最終引起腦細胞死亡，當這樣的異常死亡持續下去，會在腦內經過數十年逐漸累積，大腦最終就變得充滿空洞且喪失功能。

④ 早期大腦創傷

年輕時期如果遭受過頭部外傷或創傷性腦損傷，這些傷害會對大腦造成永久性損傷。

⑤ 基因遺傳

例如阿茲海默症相關基因APOEε4，可能在年輕時期就開始影響大腦的結構和功能，進而導致神經退化的早期發展。

預防失智的健腦操：八段錦

林舜穀醫師在臨床上也加入傳統八段錦做為治療的一環，同時也是他個人日常保健與預防失智的方法。

圖／早安健康編輯部提供

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Tips.

❶ 如果不便出聲，也可無聲呼氣。

❷ Step 2動作可維持5秒， 還可具備打開胸口與肩膀的效果。

每天十五分鐘，系統化學習預防失智關鍵

臺北市立聯合醫院林舜穀醫師指出，每天在門診看診的人數及時間有限，但失智症其實是需要系統化學習以及對症預防的，光問診的三 ~五分鐘不足以全盤理解這個複雜的疾病。因此，早安健康特別聯手台灣失智症權威陳乃菁醫師與林舜穀中醫師，獨家開發全台第一堂「中西醫觀點、3萬家庭實證可改善失智症狀」的線上課程【中西醫失智預防X對症全攻略】。透過課程影片跟練「中醫穴位健腦術」，每天15分鐘不累不喘，就可以有效預防、活化健腦，並改善失智症狀！

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