軌道經濟遍地開花，中悦ESG豪辦號召企業共組Team Taiwan

台灣近年逐漸追上國際都市發展趨勢，藉由捷運、台鐵、高鐵、機捷等綿密的交通路網，串聯起龐大的軌道經濟體，吸引目光前瞻的企業「逐軌道而踞」，一方面看好的軌道帶來的搶才、產業群聚雙渦輪效應，另一方面也有利企業資產配置考量。例如：南港、松山、板橋都是從荒地變身繁華商圈的成功案例，正在進行的還有台北車站台北雙星、桃園青埔高鐵特區、新莊副都心、中壢新中原站等，形成遍地開花的現象。

軌道經濟不只有利企業資產配置，也帶來搶才、產業群聚雙渦輪效應。 圖／中悅建設 提供

中悦豪宅、豪辦雙軌並行，再造區域盛世每個區域發展從無到有，都需要建設先行。發跡於南崁的知名豪宅建商中悦建設機構，曾在桃園藝文特區打造豪宅聚落，藉由「中茂新天地」大型複合式商場帶旺區域經濟，更在經國特區擘劃媲美上海外灘的河灣A辦聚落，把區域發展推向新高度。隨著桃園各區域開發成熟，中悦逐漸將腳步邁向新莊副都心，豪宅、豪辦雙軌並行，以「領頭羊」的姿態為區域開創未來黃金三十年。

看準新莊副都心是台灣未來產業發展重鎮，中悦自2020年起於新莊副都心陸續推出「中悦IFC」、「寰宇1號」、「松TOWER」、「栢TOWER」、「悦TOWER」等頂級商辦，明年更預計在機捷A3站旁推出41層的超高商辦大樓，以國際級建築風貌改寫區域天際線。

中悦建設機構陳再河總經理指出，現在台北市已經沒有1、2千坪的基地，對於已有基礎、發展不錯的企業，如果要購置百坪以上的企業總部，只能往台北市以外的地區找，新莊副都心距離台北車站車程約10分鐘，價格大約是台北市的一半，副都心周邊100公頃內就有3個捷運站點，距離機場國門也很近，企業將總部設置在副都心，無論員工通勤、上下游供應鏈串連，都具有加分效益。

中悦建設機構沿著軌道打造豪辦新地標。 圖／中悅建設 提供

跟著軌道新地標，布局桃園下一個產業之星此外，中悦也持續深耕桃園，沿著軌道將觸角延伸至中壢中原站，於未來台鐵新設的中原車站周邊建置基地面積達2,232坪的中悦旗艦商辦，吸引桃園在地企業和中南部業者循線而來，信任中悦精準獨到的選地哲學，積極布局廠辦分離、總部門面升級或設置北部分點。

中悦中原案是中壢市區少數符合ESG國際趨勢、且可購買的商辦。中原站位居內科與竹科中心點，企業將總部設置於此，沿著軌道南來北往十分便捷，搭乘機捷到機場也很省時，未來桃園 「三心六線」交通路網完工，「北北桃一小時軌道生活圈」成形，地段價值更加不言而喻。

解鎖企業致勝關鍵字：軌道、ESG、大坪數儘管現今中小坪數商辦蔚為風潮，中悦仍站在企業長遠永續發展的角度，掌握「軌道、ESG、大坪數」三大致勝關鍵，續推百坪以上大坪數A辦，並將擅長的挑高氣派門廳、五星級公設移植豪辦，成為企業接待貴賓、營造幸福職場的利器，規劃方面也融入SDGs、ESG、智慧建築思維，能夠滿足具國際視野的企業家對高品質商辦的需求。中悦ESG豪辦的進駐將為台灣各地產業重鎮打造一處符合時代潮流、接軌國際的群聚基地，助攻企業共組光榮迎戰世界的Team Taiwan！

經國河灣中心「恆ONE」為桃園唯一水岸複合式商辦特區，具LEED認證，符合國際ESG規格，結合商辦與豪宅，區域發展前景看好。 圖／中悅建設 提供

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