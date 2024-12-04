「2025台灣燈會在桃園」號召志工一起閃耀桃園

圖／桃園市政府社會局 提供

2025年台灣燈會即將於114年2月7日至2月23日在桃園盛大舉行，為了讓活動順利進行，桃園市政府社會局預計將召募約4,000位志工投入協助燈會相關工作。

臺灣燈會是一年一度的盛事，睽違9年，2025年將重回桃園青埔辦理，活動地點位在桃園「A18高鐵桃園站」及「A19 桃園體育園區站」周邊，由於擁有國際機場、高鐵、捷運等便利交通，預計將有來自全國各縣市及世界各地的遊客一同來感受國際級的光影盛會！

桃園市政府社會局陳寶民局長表示，許多市政工作及活動都需要有志工協助才能圓滿完成，志工的力量是政府單位最強而有力的後盾，本屆燈會志工服務內容包含服務台諮詢、燈區賞燈動線引導及活動支援等各項服務，完成服務達6班次以上，還將特別贈送志工專屬紀念品，桃園市政府社會局誠摯邀請您，一同加入台灣燈會志工行列，另外亦歡迎擁有台語、客語，英語及日語等語言能力市民朋友，一起用志工的熱情，閃耀桃園！

志工召募將至113年12月31日截止，可至桃園市志願服務整合資訊平臺，選擇我要當志工-大型活動召募，即可看到燈會志工召募的詳細資訊，如對報名流程或活動內容有任何疑問，歡迎於週一至週五9時至17時，致電桃園市志願服務推廣中心（電話：03-4262881）或桃園市府社會局人民團體科（03-3322101 分機 6310~6315）詢問。