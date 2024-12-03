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核安會新任主委 前立委陳明真接任

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
陳明真曾代表民進黨任職第6屆不分區立法委員，學歷為清華大學核子工程系學士，以及愛荷華州立大學核子工程博士。聯合報系資料照片
陳明真曾代表民進黨任職第6屆不分區立法委員，學歷為清華大學核子工程系學士，以及愛荷華州立大學核子工程博士。聯合報系資料照片

核能安全委員會今天下午1時30分舉行代理、新任主任委員交接儀式，新任主委陳明真於行政院政務委員劉鏡清主持監交下，自代理主任委員張欣手中接下印信正式上任。

陳明真出生於新竹縣新埔鎮，曾代表民進黨任職第6屆不分區立法委員，學歷為清華大學核子工程系學士、愛荷華州立大學核子工程博士；經歷部分，曾任職阿崗國家實驗室及奇異公司，以及擔任美國巨微科技公司董事長兼執行長。

陳明真指出，求學時就跟核能結下深厚緣分，很高興能再次透過自己的專長，為政府及社會貢獻心力，核安會作為國內唯一核能安全管制獨立機關，將會嚴格監督核電廠運轉及除役安全管制，並肩負起輻射民生應用安全管制、輻射監測等重要職責，持續透過國際交流關注新核能技術，並補助國內相關技術發展。

劉鏡清表示，代理主任委員張欣在過渡期間謹守職責領導核安會，讓守護核能安全無空窗期，並期許核安會在新任主委領導下，持續落實台灣環境世代正義、為台灣永續發展的願景一同努力。

主任 劉鏡清 核能

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