台中警入校反映校安困境 國教盟籲：增設專責校安人力

台中市近日發生師生衝突事件，某國小一名小六學生在體育課時與老師發生爭執，事後老師報警，學生被移送少年法庭。對此，國教行動聯盟指出，教師很少輕易訴諸法律，通常是管教無效的情況下才會使用的手段，呼籲教育部對於校園安全提供更多支持，尤其應制定明確通報流程，確保教師能在法律程序前獲得實質支援。

國教行動聯盟指出，應關注校園暴力問題，根據教育部「112年校園安全及災害通報事件」數據統計，「校園暴力與偏差行為事件」高達2萬7511件、「管教衝突」4582件，其中，前者在國小發生者占34%，後者國小階段占44.8%，反映校園暴力衝突與情緒問題已逐漸朝向低齡化發展。

國教盟也了解現場老師的看法，有國中資深生輔組長指出，教師很少輕易訴諸法律，通常在教導、管教、輔導皆無法奏效的情況下，才成為不得已的手段。

國教盟表示，雖學生輔導法剛完成修法，將提升輔導人力編制，但在解決校園安全結構性問題上，仍需更多行動支持。針對突發性校園安全事件的應對，國教盟建議教育部增設專責學務校安人力，同時延長學務創新人力聘期，並強化專業訓練。而在通報流程上，國教盟認為應制定明確且可操作的通報暨處理流程，強化通報與輔導系統的即時性，確保教師與校方在法律程序前能獲得實質支援，同時為學生提供適切的輔導與干預。