原民會接見歐洲訪團 盼建原住民族博物館交流平台

原民會今天接見歐洲國家博物館研究員訪問團，為建立國立原住民族博物館交流平台，將依訪問團所提供的相關實際運作經驗及意見，作為未來推動博物館業務的重要參考。

原住民族委員會發布新聞稿表示，原民會接見來自瑞典、英國、荷蘭、德國及奧地利等歐洲國家博物館研究員訪問團，分享國際博物館運作經驗外，期藉此次交流互動，尋求促進台灣原住民族文物與國際博物館館藏合作發展新契機。

原民會表示，台灣是南島語系的發源地，同時也保存許多豐富的文化資源，為強化文化保存及推動，已規畫在高雄市澄清湖園區設置國立原住民族博物館，這不僅是台灣首座國家級原住民族博物館，也是世界南島民族的博物館。

原民會指出，原住民族博物館籌備處將於明年初成立，預計在2031年完工，並於2032年營運開幕，未來將透過典藏展示台灣原住民族、南島民族文物及生態環境的教育體驗，進一步帶動原住民族文創產業及周邊觀光旅遊產業的發展。

原民會說，今天交流互動，是建立台灣原住民族與國際博物館間溝通平台的開端，歐洲國家博物館研究員訪問團所提供相關實際運作經驗及意見，將作為未來推動博物館業務的重要參考。