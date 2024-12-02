原民會接見歐洲訪團 盼建原住民族博物館交流平台
原民會今天接見歐洲國家博物館研究員訪問團，為建立國立原住民族博物館交流平台，將依訪問團所提供的相關實際運作經驗及意見，作為未來推動博物館業務的重要參考。
原住民族委員會發布新聞稿表示，原民會接見來自瑞典、英國、荷蘭、德國及奧地利等歐洲國家博物館研究員訪問團，分享國際博物館運作經驗外，期藉此次交流互動，尋求促進台灣原住民族文物與國際博物館館藏合作發展新契機。
原民會表示，台灣是南島語系的發源地，同時也保存許多豐富的文化資源，為強化文化保存及推動，已規畫在高雄市澄清湖園區設置國立原住民族博物館，這不僅是台灣首座國家級原住民族博物館，也是世界南島民族的博物館。
原民會指出，原住民族博物館籌備處將於明年初成立，預計在2031年完工，並於2032年營運開幕，未來將透過典藏展示台灣原住民族、南島民族文物及生態環境的教育體驗，進一步帶動原住民族文創產業及周邊觀光旅遊產業的發展。
原民會說，今天交流互動，是建立台灣原住民族與國際博物館間溝通平台的開端，歐洲國家博物館研究員訪問團所提供相關實際運作經驗及意見，將作為未來推動博物館業務的重要參考。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言