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曾虛白新聞獎揭曉 「報導者」揭兒少性剝削產業鏈獲獎

中央社／ 台北2日電

第50屆曾虛白先生新聞獎今天揭曉得獎名單，曾虛白先生新聞獎基金會董事長劉克襄表示，透過新聞獎可打造更好的媒體環境，也因應社會快速傳播下增設短影音獎項，除鼓勵媒體從業人員發揮影響力，同時厚實台灣媒體素養與教育。

第50屆曾虛白先生新聞獎今天在張榮發基金會國際會議中心舉行頒獎典禮，本屆總計502件參賽作品，評審們從47件入圍作品選出各獎項得主。曾虛白新聞獎是台灣歷史最悠久的新聞獎項，素有「台灣新聞界普立茲獎」美譽，深受學界、實務界重視。

這屆參賽作品內容涵蓋死刑存廢、未成年性剝削、國民法官參審、權勢性侵、全球搶才、高齡社會等各式主題，展現媒體從業人員觀察社會發展的多元面向，並表現出對新聞工作的熱忱與專業。

劉克襄與會表示，要特別感謝信義房屋、中嘉、台電等眾多企業的支持，讓曾虛白新聞獎能不斷擴大獎勵的廣度、深度及影響力，並讓愈來愈多優秀新聞作品獲肯定，也讓新聞獎能邁向下個50年，持續鼓勵更多優質新聞報導，讓台灣的媒體素養與教育更為厚實。

曾虛白新聞獎評審團召集人劉慧雯表示，對於新聞的定義，隨著各式媒材的出現，而必須不斷調整、重新界定。

劉慧雯表示，隨著手機使用普及，人們的視覺體驗逐漸變化，因此今年在「台電大專院校學生環境與生態永續報導獎－短影音類」，就接受橫式拍攝轉為直式參賽的作品。除了想給學生更多機會，也發現這可能就是媒介轉型時期，各種新舊交錯的自然現象。

公共服務報導獎文字類得主，為報導者的「獵童風暴：揭開未成年性剝削影像的暗黑產業鏈」。張子午指出，在查詢資料時，面對這些兒少性剝削、未成年受害者的過程很沉痛，「得獎心情複雜，也沒有什麼高興，這背後有很嚴重事實，從20年來就很嚴重，記者能夠做的有限，存在意義就是說，還有哪些問題需要被揭露的、需要被攤在陽光下檢視的」。

信義房屋社區營造與地方創生報導獎由慶聯有線電視採訪團隊的「木梓，歡迎回家」奪下。另外，媒體素養獎共有2名得主，分別是鏡新聞團隊的「夢幻職業、殘酷舞台 阿法世代的網紅夢 光環、流量、社會影響」，以及國立教育廣播電台的「TikTok教戰手冊：假訊息、抖音腦與美國禁令下的國安隱憂」。

性剝削 曾虛白先生新聞獎 未成年

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