快訊

三陽退出車輛公會董座親發聲 吳清源重申「強烈不滿」：令人遺憾

扣押京華城土地裁定再度遭撤銷 高院：北院理由沒說清楚

18歲女大生打工補貼家用 深夜下班待轉區遭大貨車撞飛身亡

接見金商獎得主 蕭副總統：感謝帶動台灣商業進步

中央社／ 台北2日電

副總統蕭美琴今天接見「金商獎」得獎代表時指出，台灣的商業服務活動對整體經濟發展卓有貢獻，感謝大家長期的付出與努力，帶動台灣商業進步與發展。

總統府發布新聞稿表示，蕭副總統下午接見「113年中華民國優良商人、優良外國駐台商務單位、優良外商、優良老店暨菁英老店得獎單位代表」。

副總統致詞指出，原本要慶祝一年一度的商人節，結果碰到颱風；為表達重視，今天特別與大家會面，恭喜所有經過千挑萬選，在百工百業中脫穎而出的優良商人，也要對大家表達感謝之意。

副總統說明，今年「金商獎」的領域除了傳統的商界之外，也包括優良外國駐台商務單位、外商公司及百年老店。大家的成就代表著台灣在各行各業中，能滿足消費者食衣住行育樂的需求；而商品不斷進化、演變，與世界接軌，大家都有非常大的貢獻。

蕭副總統強調，台灣的商業服務活動對整體的經濟發展卓有貢獻，從業人員比例相當高，因此，大家的成就就是台灣的成就。她感謝大家長期的付出跟努力，帶動台灣商業的進步與發展。

得獎代表一行包含國策顧問、中華民國全國商業總會常務理事廖全平、瓜地馬拉駐台代辦歐蒂絲（Daniela Ortiz Figueroa）等，由中華民國全國商業總會理事長許舒博率領，赴總統府拜會蕭副總統。

經濟發展 總統府 蕭美琴

延伸閱讀

賴清德花圈署名中華民國總統 李彥秀：符合零意外承諾

2024年全國童軍服務日 彰化淨灘活動清理海洋廢棄物

中國反對賴總統過境美國 外交部：行使主權正當權利

【重磅快評】不當阿扁2.0 賴清德重啟ROC保護傘

相關新聞

8成反對代理孕母 衛福部改口：與人工生殖法脫鉤處理

立法院衛環委員會本周四將審查「人工生殖法」草案，民進黨立院黨團今（2）日上午舉行記者會，主張人工生殖與代理孕母要要分開處理，呼籲代理孕母另立專法，避免讓女性、小孩成為商品暴力的犧牲者。國健署署長吳昭軍上午還表示，預告的修法版本還在行政院性別平等會進行評估及修正，大方向不變，也將代理孕母制度納入相關規範，但下午卻對外表示，將把代理孕母部分脫鉤處理，政策大轉彎。...

周玉蔻指硬上女學生判刑3月 黃國昌：四處潑糞傷害無辜

媒體人周玉蔻去年指稱，民眾黨立委黃國昌「教室硬上女學生」，台北地方法院今天判處有期徒刑3個月，黃國昌對此回應，自己沒有什...

聯電「綠獎」推動生物多樣性 九年81項成果遍及全台

聯華電子於11/29(五)舉辦第九屆綠獎頒獎典禮，表彰在環境保護和永續發展方面表現卓越的13家得獎團體與學生。今年的獲獎計畫豐富多元，涵蓋了保育珍貴鳥類及海洋生物，以及循環衣物再利用的創新解決方案。自綠獎成立九年以來，已支持81件生態保育與綠色創新計劃，成果遍及全台，充分展現出企業對生態環境的深切關懷。

照片看歷史／曾助美發射火箭 1958年科學家李元炯返國

1958年12月2日，我國火箭專家李元炯偕同美籍夫人哈麗達下午2時15分搭乘西北航空公司班機自美返國，將在國內停留二周，並有多場公開演講，解析有關飛彈及太空研究等科學知識。當時的國防部後勤助理次長周祖達，核子物理學家酈坤厚及四川旅台名流楊森、王聯奎、孫震、徐中齊 、任卓宣等數十人在機場熱烈歡迎。

經法院宣告變更子女姓氏登記 內政部：12月2日可線上申辦

戶政線上便民服務再添1項，內政部今天指出，自今年12月2日起，未成年子女權利義務行使負擔者可使用自然人憑證或行動自然人憑...

聯合報一周大事11/24~11/30

國內 24日：中華隊在世界十二強棒球賽冠軍賽以四比○完封以全日職班底組成的日本隊，登頂世界十二強之巔。 25日：台鹽公司前董事長陳啓昱涉光電弊案月初遭通緝，躲藏廿四天後，到台南地檢署投案。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。