接見金商獎得主 蕭副總統：感謝帶動台灣商業進步
副總統蕭美琴今天接見「金商獎」得獎代表時指出，台灣的商業服務活動對整體經濟發展卓有貢獻，感謝大家長期的付出與努力，帶動台灣商業進步與發展。
總統府發布新聞稿表示，蕭副總統下午接見「113年中華民國優良商人、優良外國駐台商務單位、優良外商、優良老店暨菁英老店得獎單位代表」。
副總統致詞指出，原本要慶祝一年一度的商人節，結果碰到颱風；為表達重視，今天特別與大家會面，恭喜所有經過千挑萬選，在百工百業中脫穎而出的優良商人，也要對大家表達感謝之意。
副總統說明，今年「金商獎」的領域除了傳統的商界之外，也包括優良外國駐台商務單位、外商公司及百年老店。大家的成就代表著台灣在各行各業中，能滿足消費者食衣住行育樂的需求；而商品不斷進化、演變，與世界接軌，大家都有非常大的貢獻。
蕭副總統強調，台灣的商業服務活動對整體的經濟發展卓有貢獻，從業人員比例相當高，因此，大家的成就就是台灣的成就。她感謝大家長期的付出跟努力，帶動台灣商業的進步與發展。
得獎代表一行包含國策顧問、中華民國全國商業總會常務理事廖全平、瓜地馬拉駐台代辦歐蒂絲（Daniela Ortiz Figueroa）等，由中華民國全國商業總會理事長許舒博率領，赴總統府拜會蕭副總統。
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