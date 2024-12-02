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蕭副總統接見國際扶輪社長 盼持續推動共享價值

中央社／ 台北2日電

副總統蕭美琴今天接見「國際扶輪社長歐琦珂暨台灣12個扶輪地區總監」，肯定國際扶輪社對台灣和國際社會的貢獻。她期盼未來持續攜手合作，共同推進聯合國永續發展目標（SDGs）及促進基本人權、自由與民主等共享價值。

總統府發布新聞稿表示，蕭副總統上午接見國際扶輪社長歐琦珂（Stephanie A. Urchick）暨台灣12個扶輪地區總監。

蕭副總統致詞表示，非常樂見台灣的非政府組織（NGOs）與國際組織積極為國際社會做出貢獻，也十分歡迎推動共享價值及目標的國際友人來到台灣。這些共享價值包括聯合國永續發展目標（SDGs）、基本人權、自由與民主等，都是台灣人民多年來珍視的價值。

副總統表示，當前世界面臨許多挑戰，需要理念相近的國際友人共同努力。根據報告指出，台灣為亞洲公益行善指數最佳表現的經濟體，這體現了台灣人民的熱情好客與互助合作的精神，她感到十分自豪。

蕭副總統提到，台灣人民面臨地震、颱風等天然災害時，曾多次受到國際社會的援助。在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，美國、日本、捷克、立陶宛等國家慷慨捐贈疫苗給台灣；台灣人也同樣致力於貢獻己力，支持公共衛生並捐贈許多物資。

她說，不僅扶輪社，台灣其他NGOs也在世界各地為聯合國SDGs做出廣泛貢獻。期待國際扶輪社持續在台灣發展，與台灣攜手推動共同的目標。她並感謝台灣扶輪社友持續為社會更具韌性、更友善和公平所做出的貢獻。

人權 聯合國 蕭美琴

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