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荷蘭9日起實施境管 跨越德國與比利時要查護照

中央社／ 台北2日電

荷蘭政府將於9日起實施半年的邊境管制，荷蘭在台辦事處表示，此措施將影響跨越荷蘭到比利時與荷蘭到德國邊境的旅客，旅客過境時需攜帶護照，並預留多一點時間。

荷蘭政府日前宣布，12月9日起實施為期6個月的邊境管制，以防止申根區非法越境，此措施將盡可能減輕對通勤者的影響，另針對部分特定高風險航班實施邊境管制。

荷蘭在台辦事處回應中央社提問指出，此計畫將影響跨越荷蘭到比利時與荷蘭到德國邊境的旅客。荷蘭多年前實施「開放邊境」以來，火車和高速公路不時出現「臨時檢查」，從12月9日起，荷蘭將全面檢查旅客護照。

荷蘭在台辦事處說明，該檢查措施是為了防止申根區非法越境，與德國9月開始在德國與9個鄰國之間採取的措施相似，建議旅客確保在過境時攜帶護照，並預留多一點時間。

荷蘭在台辦事處強調，荷蘭國際機場以及渡輪碼頭對前往英國、丹麥、挪威和瑞典的船舶檢查將保持不變。

荷蘭 邊境管制

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