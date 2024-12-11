更貼近市民的「心」！新北市再新增兩處心衛中心

「健康的心理狀態，是生活幸福指南！」新北市政府一直以來十分重視心理健康議題，為了更貼近每一位市民，讓每位市民都能夠享有在地、可近性的心理衛生服務，於113年11月11日正式啟動第五處蘆洲區及第六處淡水區社區心理衛生中心，並舉辦雙中心開幕茶會。由新北市衛生局長陳潤秋與衛生福利部心理健康司簡任技正李炳樟，連結在地網絡單位共同揭牌，為新北市的心理健康資源立下嶄新的里程碑，深耕於每個社區，讓心理衛生服務更加便捷就近獲得。

新北市社區心理衛生中心服務。 (圖／新北市政府衛生局 提供)

當您有煩心事、壓力山大，還是想找個人聊聊時，非常歡迎來社區心理衛生中心，新北市民的心理健康由我們守護！

來心衛中心你可以獲得什麼呢？1. 專業心理師與職能治療師透過多元活動幫助你放鬆身心、提升自我覺察力。2. 當壓力來襲，心理諮商服務會是你的導航，帶你走出困境，重拾平衡與光芒。3. 若需要支持，心衛中心提供安心關懷服務，陪你一起穩定心情。4. 社區合作夥伴如在地的衛生所、區公所、社福中心、學校、責任醫院、身心科診所與諮商治療所等會成為你的資源靠山。

蘆洲、淡水區心衛中心雙開幕與在地網路單位合影。 (圖／新北市政府衛生局 提供)

「淡水區」社區心理衛生中心位於淡水舊公所大樓，即日起每週三及四上午均有專業心理師駐點，提供諮商、傾聽民眾情緒困擾，民眾可預約使用，專線(02) 2626-5065；「蘆洲區」社區心理衛生中心位於蘆洲集賢重陽大樓一樓，駐點心理師服務時段為每週二、三下午，如欲了解更多心理衛生資訊，可洽詢蘆洲區社區心衛中心(02)8286-0382。

新北市持續佈建社區心理健康資源網絡，讓社區心理衛生中心陪伴市民朋友面對生活中的挑戰，共同創造幸福生活的新北市。如果你充滿好奇，或想一探心衛中心的奧秘歡迎親自踏上新北市社區心理衛生中心網站，開始你的心靈寶藏尋寶之旅，獲得更多活動資訊，網址可點擊，讓我們一同啟程，發現自己的可能。

新北市心衛中心與多元網絡合作。 (圖／新北市政府衛生局 提供)

新北市政府衛生局廣告