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聯電「綠獎」推動生物多樣性 九年81項成果遍及全台

聯合新聞網／ 台北訊
聯華電子於11/29(五)舉辦第九屆綠獎頒獎典禮，表彰在環境保護和永續發展方面表現卓越的13家得獎團體與學生。
聯華電子於11/29(五)舉辦第九屆綠獎頒獎典禮，表彰在環境保護和永續發展方面表現卓越的13家得獎團體與學生。

聯華電子於11/29(五)舉辦第九屆綠獎頒獎典禮，表彰在環境保護和永續發展方面表現卓越的13家得獎團體與學生。今年的獲獎計畫豐富多元，涵蓋了保育珍貴鳥類及海洋生物，以及循環衣物再利用的創新解決方案。自綠獎成立九年以來，已支持81件生態保育綠色創新計劃，成果遍及全台，充分展現出企業對生態環境的深切關懷。

聯華電子共同總經理暨永續長簡山傑表示：「氣候變遷與全球暖化對地球生態系的影響非常巨大，我們可以看到，不管是氣候行動還是生態保育，要獲得成功都需要長期資源的挹注。聯電在十年前倡議綠獎，正是因為看到了生態保育推動的困境，我們期許綠獎成為台灣生態保育界的後盾，同時也是友善環境創新方案的搖籃，為環境永續尋找解方。」

綠獎「生態保育獎」計畫著重在保育台灣豐富的生態物種，今年得獎的3件獲獎案例包含：「高雄市野鳥學會」進行二級保育鳥類「黃鸝」的守護行動，透過校園或社區推廣活動，建立鳥類生態保育教育理念；「花蓮港口社區發展協會」復育石梯坪海域的珍貴物種「硨磲貝」，以公私部門跨界合作，讓石梯坪海域恢復美麗的自然景觀和豐富的生物多樣性；此外，也與「磺溪生活流域」共同守護流經大台北地區的磺溪，維護豐富的生物和多變的棲地樣態，邁向城溪共好的目標。

本屆共有2家新創團隊獲得「綠色創新獎」，其中「加減數位公司」呼應循環經濟議題，讓每一件衣服物盡其用，開發自有APP、官網，協助消費者與合作夥伴回收衣物，強化二手衣的循環供應鏈；「樂眾科技公司」以AIoT共享傘基礎建設，造市範圍從清大和交大校園出發，密集鋪設AIoT共享傘租借站，創造共享傘循環經濟。

在「青少年環境行動獎」部分，來自各校學生也提出多元的環境解決方案，包括：記錄食蟹獴的活動模式和數量變化、探討高美濕地護蟹生態廊道之設置、復育台灣埤塘原生魚類計劃、復育青鱂魚的行動等。這些由學生提出的多元解決方案，除了影響同儕之外，更延伸擴及到一般社會大眾，展現學生結合創意實踐於日常生活，以行動參與環境保護的決心。

聯電自2016年發起綠獎(Eco Echo Award)倡議，希望能透過維護生物多樣性提高生態系統的韌性，從而更有效地應對氣候變遷帶來的衝擊。2024年更邀請八家供應鏈夥伴共同響應，包括3M、東京威力科創、漢民科技、漢科系統、智原科技、大陽日酸、棨揚企業、欣興電子，提供高達400萬元的總獎金，號召更多人一起投入台灣生態保育的行列。詳細資訊，請參閱綠獎官網：https://www.ecoechoaward.com/

關於聯華電子》

聯華電子(紐約證交所代碼：UMC，台灣證交所代碼：2303)為全球半導體晶圓代工業界的領導者，提供高品質的積體電路製造服務，專注於邏輯及特殊技術，為跨越電子行業的各項主要應用產品生產晶片。聯電完整的製程技術及製造解決方案包括邏輯/混合信號、嵌入式高壓解決方案、嵌入式非揮發性記憶體、RFSOI及BCD。聯電大部分的12吋和8吋晶圓廠及研發中心位於台灣，另有數座晶圓廠位在亞洲其他地區。聯電現共有12座晶圓廠，總月產能超過40萬片12吋約當晶圓，且全部皆符合汽車業的IATF 16949品質認證。聯電總部位於台灣新竹，另在中國、美國、歐洲、日本、韓國及新加坡設有服務據點，目前全球約有20,000名員工。詳細資訊，請參閱聯華電子官網：https://www.umc.com

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