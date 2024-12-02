保障勞工權益與併購競爭審查：雙軌權責，一個共同目標

近期，Uber 併購 foodpanda 案成為台灣外送平台經濟監管的焦點，外送員勞動條件的保障議題與市場壟斷風險引發廣泛討論。立法院及外送員聯盟紛紛對此案提出批評，認為相關主管機關應介入處理。勞動部於10月中旬向公平交易委員會（以下簡稱「公平會」）遞函，表達對該併購案的反對意見，理由是外送平台尚未就提升外送員權益與工會達成共識。然而，勞動部的立場揭示了兩個本質上截然不同的議題混淆：（1）競爭法框架下的併購審查，與（2）新興經濟領域中勞動政策的發展與落實。

要實現市場競爭與勞動權益的雙重保障，公平會與勞動部必須各司其職，在分工明確的基礎上推動協作。以下從兩機構的分工出發，探討分工清晰的必要性及可能的政策落實方向。

競爭法與勞動政策：兩個領域的核心區別

公平會與勞動部分別承擔市場競爭與勞動權益保障的職責，各自運作於不同的法律框架之下。這種分工設計是基於政策目標的差異，若未明確區分，可能導致政策目標的偏離甚至執行效率的降低。

公平會的核心任務在於依據《公平交易法》，確保市場競爭秩序的公平性。併購案的審查目標包括市場集中度的影響，合併是否會導致市場壟斷或競爭壓力減弱，進而造成消費者選擇減少或價格上升；對其他市場參與者的影響，中小型競爭者是否會因競爭環境惡化而被排擠出市場；市場創新與效率，併購是否會限制市場創新，或帶來不公平的競爭優勢。公平會的審查範圍以市場競爭為核心，並不直接處理個別勞工的工作條件或保障問題。

勞動部的核心責任是專注於勞動權益保障，針對勞工的權益制定政策並監督執行。對於外送員這類新興型態的勞工，勞動部應負責推動包括以下內容的政策，報酬與工作條件的保障，設立最低接單費標準，規範工作時間與休假條件；職業安全與社會保障，推動外送員參加職業災害保險及其他社會保險；平台停權與解約的規範，限制平台業者隨意解約或單方面停權，保障外送員的經濟穩定性，這些議題屬於勞動政策的範疇，應由勞動部主導制定，而非納入公平會的競爭審查範圍。

勞動部介入併購案的問題：混淆與延宕

勞動部在 Uber 併購案中遞函表達反對，將外送員的報酬、停權機制等勞動議題納入公平會考量，實際上突顯了分工界限的模糊化，進而帶來兩個問題：第一，政策目標的混淆，公平會的審查以市場競爭為基礎，而勞動部的反對理由基於勞工保障問題，兩者政策目標不同。勞動部的介入不僅干擾公平會的專業判斷，也可能削弱公平會依法獨立審查的公信力。第二，忽視修法解決問題的必要性。外送員的勞動保障問題並非始於Uber與foodpanda的併購案，而是平台經濟多年來的結構性挑戰。試圖通過阻止併購案來解決這一問題，實際上延宕了勞動政策的進展。勞動部應集中精力推動政策與修法，從根本上改善外送員的權益保障。

呼籲分工明確：各司其職，共同推進

要有效處理併購案中的市場與勞工問題，公平會與勞動部應在分工明確的基礎上加強協作。公平會應依據競爭法框架，對Uber併購案進行審查，重點關注市場集中度、消費者選擇權與其他競爭者的生存空間。若併購可能導致壟斷，公平會可設置附加條件，例如要求業者保持價格透明度或限制服務費用的上漲幅度。公平會應避免捲入勞工議題，以保持審查標準的專業性與一致性。

勞動部的角色：主導政策修訂與落實勞動部應專注於制定和推動專門針對平台經濟的勞動政策，通過立法與行政措施保障外送員的權益。例如 推進《外送平台管理暨從業人員權益保障法》的立法進程，為外送員提供結構性保障； 制定行政命令，規範平台與外送員的契約內容、報酬標準及社會保障責任； 加強對平台業者的監督與執法，確保其依法經營。

分工框架下的經濟監管平衡

分工清晰並不意味著各自為政，而是應在分工基礎上加強協作，實現政策目標的最大化。台灣致力於在促進市場競爭與保障勞工權益之間尋求平衡，而這需要公平會與勞動部各自專注於自身職責，同時在政策執行層面保持溝通與合作。

雙軌並進，共促經濟與權益發展

Uber併購foodpanda案是一次檢視台灣經濟監管體系的重要契機。公平會與勞動部的分工協作，不僅能提升監管效率，也能為平台經濟的健康發展提供長久支持。唯有在明確分工的基礎上，各司其職、雙軌並進，才能同時實現市場競爭與勞工權益的雙重保障，為台灣的經濟韌性注入更多活力。

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