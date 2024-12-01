經法院宣告變更子女姓氏登記 內政部：12月2日可線上申辦

戶政線上便民服務再添1項，內政部今天指出，自今年12月2日起，未成年子女權利義務行使負擔者可使用自然人憑證或行動自然人憑證，上網即可申辦經法院宣告變更子女姓氏登記，免臨櫃就能完成登記。

內政部表示，這次新增開放未成年子女權利義務行使負擔者，可透過網路提出申請經法院宣告變更子女姓氏登記，申請人不用提供臨櫃辦理登記時應備的法院文件，系統會自動派案至該名未成年子女戶籍所在地戶政事務所，戶政事務所完成登記後，將以電子郵件通知申請人，民眾可擇定方便的時間，至全國任一戶政事務所，換發戶口名簿或國民身分證。

內政部指出，從2018年起已陸續開放出生登記、未成年子女權利義務行使負擔登記、監護登記、死亡登記、出生地登記、出境遷出登記、原住民身分（含民族別）登記，以及經法院判決（調解、和解）的離婚登記、輔助登記、收養登記、認領登記、終止收養登記、全戶戶籍暫遷戶所登記等24項線上戶籍登記服務，未來將持續檢視再新增便民服務。

此外，內政部提到，電子戶籍謄本、紙本戶籍謄本、國籍證明、掛失國民身分證，也都可使用自然人憑證線上申請，歡迎民眾多加利用，相關申辦進度，可至內政部戶政司全球資訊網查詢。