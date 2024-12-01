聽新聞
0:00 / 0:00
聯合報一周大事11/24~11/30
國內
24日：中華隊在世界十二強棒球賽冠軍賽以四比○完封以全日職班底組成的日本隊，登頂世界十二強之巔。
25日：台鹽公司前董事長陳啓昱涉光電弊案月初遭通緝，躲藏廿四天後，到台南地檢署投案。
28日：行政院會拍板民法第一○八五條修正草案，刪除「父母得於必要範圍內懲戒其子女」等文字，要求父母教養未成年子女，不得有身心暴力行為，情節嚴重者可停止親權。
國外
25日：美國總統當選人川普宣布，上任第一天就會發布命令，對所有中國大陸進口商品加徵百分之十關稅；墨西哥與加拿大進口美國的所有商品則加徵百分之廿五關稅。
26日：美國總統拜登在白宮宣布，以色列與伊朗支持的黎巴嫩真主黨已達成停火協議。
28日：「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）第八次部長級執委會在加拿大溫哥華舉行，會後宣布僅就哥斯大黎加申請案成立入會工作小組。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言