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聯合報一周大事11/24~11/30

聯合報／ 本報訊
中華隊拿下12強冠軍，隊長陳傑憲獲MVP。特派記者許正宏／東京攝影
中華隊拿下12強冠軍，隊長陳傑憲獲MVP。特派記者許正宏／東京攝影

國內

24日：中華隊在世界十二強棒球賽冠軍賽以四比○完封以全日職班底組成的日本隊，登頂世界十二強之巔。

25日：台鹽公司前董事長陳啓昱涉光電弊案月初遭通緝，躲藏廿四天後，到台南地檢署投案。

28日：行政院會拍板民法第一○八五條修正草案，刪除「父母得於必要範圍內懲戒其子女」等文字，要求父母教養未成年子女，不得有身心暴力行為，情節嚴重者可停止親權。

國外

25日：美國總統當選人川普宣布，上任第一天就會發布命令，對所有中國大陸進口商品加徵百分之十關稅；墨西哥與加拿大進口美國的所有商品則加徵百分之廿五關稅。

26日：美國總統拜登在白宮宣布，以色列與伊朗支持的黎巴嫩真主黨已達成停火協議。

28日：「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）第八次部長級執委會在加拿大溫哥華舉行，會後宣布僅就哥斯大黎加申請案成立入會工作小組。

加拿大 父母 美國

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