聯合報一周大事11/24~11/30

1979年11月30日，153名不堪共黨迫害的中南半島難民，當日清晨由我國政府接運來台，這些浩劫餘生的難民們經過長途飛行，原本衰弱的軀體更是疲累不堪，但是當他們踏上自由的土地後，每個人眼中都顯露出興奮的神情。他們在中正國際機場（現桃園機場）一再表示，感謝我國政府的救助，才能逃脫赤色煉獄的煎熬，但是想起仍有千千萬萬民眾仍在共黨極權的桎梏中，不禁黯然神傷。

2024-11-30 09:00