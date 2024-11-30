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長照保險有錢買不到資源 衛福部：代訓新南向人力補足

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部政務次長呂建德表示，在改採長照保險制之前，必須確保長照資源完整布建，並彌平城鄉差距，避免民眾繳錢卻買不到服務。記者林琮恩／攝影
衛福部政務次長呂建德表示，在改採長照保險制之前，必須確保長照資源完整布建，並彌平城鄉差距，避免民眾繳錢卻買不到服務。記者林琮恩／攝影

衛福部政務次長呂建德昨拋出，將推動「長照雙源財政制度」，重度失能者不採稅收，改採長照保險制。呂建德今天表示，在改採保險制之前，必須確保長照資源完整布建，並彌平城鄉差距，避免民眾繳錢卻買不到服務，為此，長照司已推動多元人力方案，與輔英科大合作訓練外籍看護工，至機構夜間服務，盼補足缺口。

呂建德表示，德國、韓國等採長照保險制國家，均遇到資源不足爭議，若沒有足夠質、量的長照資源，向民眾徵收長照保險費並不公平，尤其偏鄉資源稀缺，因此必須廣布資源；健保在1995年開辦之前，花了近10年時間布建醫療網，即是為了避免偏鄉民眾，有保險買不到服務的問題，目前長照系統亦在資源布建階段，尤其社區資源必須加強，「待資源布建完整，保險制就會水到渠成。」

長照人力流失，是資源布建一大阻礙。呂建德表示，除提高本籍勞工薪資，並設法培養人力外，亦將藉由勞動部「留用外國中階技術工作人力計畫」，吸引新南向人力，目前長照司已與輔英科大合作，本學期起聘用越南籍畢業生，來台就讀長照「二技」，完成2年學業後，至簽約機構從事夜間服務，薪資2萬9千元起跳，高於基本工資，且在台灣待滿一段時間後，可取得永久居留權。

呂建德表示，本計畫是讓外勞作為補充性人力，對本勞不會有影響，且永久居留權具有吸引力，預期可幫助留才，加上2年訓練期間，這些外籍照服員照顧技巧良好，還必須通過語言鑑定，「還會說台語」，未來會擴大計畫，除越南外，會將菲律賓、印尼等國家納入，並研擬從一對一，變為一對多的照顧方式，減輕負擔。

衛福部長照司副司長吳希文說，該專班每一學年度至多可開設2班，上限為60人，每一班至少20名學生，113年9月已招收22名越南籍學生，學雜費及生活補助費、實習津貼由衛福部與27家合作機構均攤，依合作機構應提供畢業生畢業後留台成為正式員工之工作機會，並應以中階技術人力聘僱，及每月薪資2萬9千元起，並應至少聘僱該名畢業生3年以上。

人力 保險 長照

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