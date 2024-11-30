內政部：消防法子法6個月內完成修訂 完備公安與職安

內政部今天表示，總統賴清德已公告消防法部分修正條文，目前正研修相關子法，將於6個月內與消防法同步施行。內政部強調，消防法修正對於公共安全及消防人員職業安全意義重大，為符合民眾期待，將儘速完成子法。

內政部今天透過新聞稿指出，消防法於11月12日三讀修正通過，經總統於11月29日公布施行，相關子法除修正條文第43條之2所涉罰則項目，必須給予地方消防機關整備緩衝期程外，其餘條文將循行政程序函請行政院核定生效日期。

內政部說明，修正條文在公共安全部分，涉及一定規模以上的實驗室或倉庫，以及具有危害性的化學品範圍、項目與危害風險標示板等級、內容、顏色、大小及設置位置等事項，必須研擬規劃後進行公告，同時進行輔導與宣導事宜，以利業者配合辦理。

此外，內政部指出，在消防人員工作安全項目部分，除涉及諮詢會組織及工作安全訓練等必須另訂子法推動外，修正條文中亦包含各消防機關應設置專責單位及人員、防護措施之訂定及執行、健康檢查之規劃及預算編列等事宜，這些事項必須給予地方政府作業緩衝期，以完成組織修編及年度預算編定等工作。

內政部強調，將要求消防署依行政院核定的「消防人員工作安全及衛生管理中程計畫」，務必積極推動消防人員工作安全及衛生輔導作業，協助地方消防機關加速落實及完善各項消防人員安全管理工作。