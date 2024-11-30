快訊

講電話嫌吵…冷血情侶連賞巴掌打死1歲女兒 今涉同招再虐死男嬰

輻射冷卻影響 今晚至明晨2縣市低溫恐跌破10度

涉創意私房不雅片…他持續約炮2少女拍私密片 色男下場出爐

內政部：消防法子法6個月內完成修訂 完備公安與職安

中央社／ 台北30日電

內政部今天表示，總統賴清德已公告消防法部分修正條文，目前正研修相關子法，將於6個月內與消防法同步施行。內政部強調，消防法修正對於公共安全及消防人員職業安全意義重大，為符合民眾期待，將儘速完成子法。

內政部今天透過新聞稿指出，消防法於11月12日三讀修正通過，經總統於11月29日公布施行，相關子法除修正條文第43條之2所涉罰則項目，必須給予地方消防機關整備緩衝期程外，其餘條文將循行政程序函請行政院核定生效日期。

內政部說明，修正條文在公共安全部分，涉及一定規模以上的實驗室或倉庫，以及具有危害性的化學品範圍、項目與危害風險標示板等級、內容、顏色、大小及設置位置等事項，必須研擬規劃後進行公告，同時進行輔導與宣導事宜，以利業者配合辦理。

此外，內政部指出，在消防人員工作安全項目部分，除涉及諮詢會組織及工作安全訓練等必須另訂子法推動外，修正條文中亦包含各消防機關應設置專責單位及人員、防護措施之訂定及執行、健康檢查之規劃及預算編列等事宜，這些事項必須給予地方政府作業緩衝期，以完成組織修編及年度預算編定等工作。

內政部強調，將要求消防署依行政院核定的「消防人員工作安全及衛生管理中程計畫」，務必積極推動消防人員工作安全及衛生輔導作業，協助地方消防機關加速落實及完善各項消防人員安全管理工作。

內政部 消防人員

延伸閱讀

金門金寧學生出租公寓火警 3人受困寵物貓叫聲引來救援

新北2025年消防形象月曆出爐 猛男美女搭萌犬超吸睛

蘆洲南北側都計爭議又起 國土署與新北市府互指疏失

南投送國土分區圖前夕 縣府：擔心中央跳票先修子法

相關新聞

長照保險有錢買不到資源 衛福部：代訓新南向人力補足

衛福部政務次長呂建德昨拋出，將推動「長照雙源財政制度」，重度失能者不採稅收，改採長照保險制。呂建德今天表示，在改採保險制...

賴清德出訪首日 美宣布兩筆對台軍售案、總額近125億

中華民國總統賴清德首度出訪啟程之際，美國國防安全合作署（DSCA）宣布兩筆總額約3.85億美元（新台幣124.9億元）的對台軍售案，將出售F-16戰機及電子掃描陣列雷達（AESA）相關零附件與維修服務；此外，美方決定售台戰術區域通信系統（IMSE）服務及相關設備案。

彭婉如逝世28周年 民進黨性平部回顧婦女參政來時路

今天是台灣女權日，民進黨性別平等事務部於社群平台發布影片「婉如的燈 我們的路」，除緬懷民進黨第一任婦女發展部主任彭婉如外...

金門百歲藝術家張贊南 打石開創「石刻人生」時代篇章

現年105歲張贊南是今年金門文化獎得主，也是歷年得主中最年長，張贊南一生充滿傳奇色彩， 他從一個貧苦的惠安少年，憑藉著精湛石藝在金門落地生根，靠著「打石」為自己闖出一片天。他見證金門從戰地走向和平的歷史變遷，也為金門留下不少作品，包括「擎天水庫」碑銘，以及臨摹的「漢影雲根」石刻等，均出自其精湛的技藝，他的石刻人生寫下時代篇章。

照片看歷史／1979年中南半島難民逃離共黨迫害 平安抵台

1979年11月30日，153名不堪共黨迫害的中南半島難民，當日清晨由我國政府接運來台，這些浩劫餘生的難民們經過長途飛行，原本衰弱的軀體更是疲累不堪，但是當他們踏上自由的土地後，每個人眼中都顯露出興奮的神情。他們在中正國際機場（現桃園機場）一再表示，感謝我國政府的救助，才能逃脫赤色煉獄的煎熬，但是想起仍有千千萬萬民眾仍在共黨極權的桎梏中，不禁黯然神傷。

力拚全社會防衛韌性 蕭副總統盼建築師貢獻力量

副總統蕭美琴今天表示，台灣正在建構全社會防衛韌性，而建築師在建築安全與環境生態韌性是至關重要角色，期盼建築師能參與其中、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。