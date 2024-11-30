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2024新北耶誕市集開跑 超過百攤店家嗨翻耶誕城！ 侯友宜力邀市民共享歡樂耶誕氛圍

文／ 新北市政府經濟發展局 提供

圖／新北市政府經濟發展局 提供
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耶誕鐘聲響起，夢幻市集登場！「2024新北耶誕市集」於11月29日到12月1日，每日上午11點到晚上9點在板橋市民廣場盛大展開。今年以「精靈故事屋」為主題進行佈置妝點，並以「特色伴手禮」、「生活文創DIY」和「新北美食」3大主題，集結超過100間的特色店家，還有限量500份消費滿額贈及拍照打卡抽好禮等活動，超過2千份獎品等你來拿，快揪家人朋友一起來共度夢幻的耶誕時光！

圖／新北市政府經濟發展局 提供
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新北市長侯友宜表示，新北歡樂耶誕城已是國內外旅客的打卡熱點，為推廣新北優質店家及協助花蓮振興經濟，今年耶誕市集不僅集結了新北商圈代表、觀光工廠及「新北嚴選」等上百家特色業者，還特別邀請花蓮6家在地業者參展，帶來獨特的花蓮風味，讓市民朋友可以一站享受「雙城風情」。侯友宜強調，市府將持續與花蓮縣政府緊密合作，協助彼此的觀光與經濟，共同邁向更美好的未來。

圖／新北市政府經濟發展局 提供
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經發局說明，今年市集的重頭戲，當然少不了精靈故事屋與禮物聖誕樹的超萌打卡景點！只要在市集中央的裝置藝術拍照打卡，即可至服務台參加抽獎活動，包含聖誕精選啤酒禮盒、聖瑪莉親子樂園平日VIP券、合掌村聖誕小木屋夜燈等超過2千份好禮大放送。此外，只要在耶誕市集攤位累積消費滿1,000元，即可至服務台兌換限量500份的100元現金抵用券，現場直接再省一波，快來掃貨吧！

圖／新北市政府經濟發展局 提供
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除了逛市集，今年的活動也超有看頭！每天都有音樂表演、親子互動演出等精彩節目，特定時段還有聖誕老人驚喜現身，與大小朋友一起合影狂歡。還有好康再加碼，活動期間推出限量新北耶誕市集專屬優惠，完成任務後即可獲得100元新北行動支付優惠券，歡迎大家一來參與。

圖／新北市政府經濟發展局 提供
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更多活動資訊詳洽經發局官網或「來趣新北金發局」臉書查詢。

圖／新北市政府經濟發展局 提供
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