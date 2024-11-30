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國際人權日研討會9日展開 聚焦精進人權教育

中央社／ 台北30日電

12月10日是國際人權日，行政院人權及轉型正義處將於12月9日起舉辦為期2天的國際人權日研討會，盼透過專題研討人權教育的實踐以及國際接軌等，精進人權教育，並評估現行成果與影響機制。

行政院會2022年通過首部國家人權行動計畫，8大人權議題包含強化人權保障體制、人權教育、平等與不歧視、強化生命權保障、居住正義、氣候變遷與人權、數位人權，以及難民權利保障。人權教育部分，主軸為建立人權教育監測與成效評估機制，期盼改善人權教育重量不重質的問題。

國家人權行動計劃已實施2年，政院官員指出，為提升人權教育訓練的品質與成效，國家人權行動計劃將「建置監測人權教育執行與評估人權教育成果與影響機制」列為行動之一，且為建立人權教育訓練的系統性架構，人權處也正研擬監測與成效評估指引，盼協助培訓機關辦理教育訓練的規劃、設計、實施及後續追蹤等4階段都有參考指引，且能透過自我檢核方式，持續提升訓練品質。

官員說，為持續精進推動行動計劃，人權處已連續2年在國際人權日前舉行國際人權日研討會，今年主題聚焦於人權教育，將邀請專家學者專題研討人權教育的實踐、創新策略、國際接軌、轉型正義教育，並會在總結與展望時，討論台灣人權教育監測與成效評估機制的在地實踐與未來展望。

官員說，期待透過國內外學術研討成果，有助於精進人權教育、轉型正義教育執行與建置監測、評估人權教育成果與影響機制，作為未來業務推動及政策規劃參考。

人權 居住正義 轉型正義 難民

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