彭婉如逝世28周年 民進黨性平部回顧婦女參政來時路

今天是台灣女權日，民進黨性別平等事務部於社群平台發布影片「婉如的燈 我們的路」，除緬懷民進黨第一任婦女發展部主任彭婉如外，更展望未來婦女參政路上的下一個里程碑。性平部主任李晏榕表示，影片紀錄性平部今年度在全國10縣市舉辦的「我們一起在路上」姊妹工作坊，會中姊妹們透過手作分享自己參與政治的經驗，和性平部同仁共同回顧民進黨20多年來婦女參政足跡。

李晏榕表示，28年前的今日，彭婉如直到深夜，仍在為即將於臨時全國黨員代表大會表決的「婦女參政四分之一保障條款」奔走遊說。隔日，黨內通過「婦女參政四分之一保障條款」，爾後其他政黨紛紛跟進，但彭婉如卻再也看不到後來她所促成的條款如何支持民進黨內優秀女性參與政治。2005年第七次修憲，彭婉如生前致力推動的理想終於實現，各政黨不分區立委婦女當選席次不得低於二分之一的規定，正式被納入憲法增修條文。

李晏榕指出，彭婉如作為民進黨婦女部第一任主任，畢生致力於婦女運動，多項與婦女權益相關的議題都可以看到她奮鬥的身影。為從制度面改善婦女處境，彭婉如從原本的教職投身政治領域，積極於民進黨內推動「婦女參政四分之一保障條款」，鼓勵更多女性參政，讓更多女性的聲音進入政治場域。

李晏榕說，性平部辦理「我們一起在路上」姊妹工作坊的目的，除了傾聽基層姊妹們的聲音，更希望吸引更多婦女認同民進黨的價值與理念，與民進黨在促進女性參政的路上共同合作，透過跨世代姊妹分享自身經驗與理想，傳承了民進黨與不同世代女性間對民主政治與婦女權益的追求，也呼應彭婉如生前大力主張的女性應作為政黨與婦女團體的後盾，共同打造一個性別平等的社會。

李晏榕表示，從婦女發展部到性別平等事務部，民進黨提升婦女參政的重要使命從未改變。如今，一路以來在彭婉如與諸多前輩們的努力之下，女性立委與六都議員的比例都已超過或接近四成，但台灣依然在縣市議員層級存在28個「零女性選區」，亦即選區內完全沒有女性民代的情形。李晏榕呼籲，在彭婉如逝世28周年的今天，民進黨性平部邀請所有關心臺灣民主、性別平等的人們緬懷彭婉如的溫柔與堅韌，未來一起努力打造一個城鄉無差距的女性參政藍圖。