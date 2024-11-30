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洪申翰深夜發文向基層道歉和致謝 回應「大學肄業」真相

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洪申翰深夜發文向基層道歉和致謝 回應大學肄業真相

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部長洪申翰。本報資料照片
勞動部長洪申翰。本報資料照片

新任勞動部洪申翰臨時要求公務員周末加班引起基層不滿，又遭譏學歷只有高中，都成為話題焦點。他昨天深夜發表上任第1周的心得和感謝，並向勞動部基層同仁道歉，此外，針對外界檢視他的學經歷，他透露，自台大肄業是因為眼睛開刀，沒對外說明是因為自認已經40歲了，還要解釋20歲發生的事實在很沒意義。

關於勞動部原訂今天、明天的會議，洪申翰表示，他前天已通知所有主管，各司署的業務報告，延期到下周上班日再進行。有不少朋友和基層同仁提供建議和提醒，讓他更深刻的理解，這近一個月來，同仁們因為沸沸揚揚的霸凌事件，以及處置的波折，而處在高張力的精神壓力和疲憊。

「很抱歉，我的考慮不夠細膩，在角色轉換之際，表達方式也欠周詳」。洪申翰表示，但他真的要謝謝這些基層同仁們，「願意直接來跟我說，讓我有機會可以快速檢討和調整。我會更加謹慎。謝謝你們」。

對於外界討論他的學經歷，洪申翰表示，他尊重所有人對於我過去學經歷的評論。昨天有媒體翻到十多年前的報導來求證，他當年大學的肄業，是因為眼睛開刀？「是，但這真的是快20年的事了」。之所以不主動說明，「說實話，我已經40歲了，還要一直去解釋20歲發生的事，實在很沒意義」。

他說，即便他念過建中、台大，然後台大沒有拿到畢業證書，但他也很清楚，從社會某些觀點來看，「我的學歷不算好看」。不過，這也是為什麼，他後來投入到社會運動或是各種公共參與，都特別希望要從基層、從弱勢的角度，來思考，來一點一點推進。

洪申翰表示，現在他的當前任務，「就是不管你學歷好看或不好看，只要你是勞工，都是我要想辦法支持的對象」。

網友聲援，「問心無愧，又沒有前科，不用理會更生人」、「立委要資料，就說會造成公務員負擔，擺爛不給呀」、「工作需要的是能力不是學歷，職位需要願意付出的人做對的事」、「好好整頓勞動部吧！你一定可以」、「滿滿的正能量」。

也有網友表示，「重點是沒有勞動部相關經驗，沒有基層實務經驗」、「部長叫同仁加班，絕對是立意良善，畢竟要了解謝宜容之前，自己要先成為謝宜容」、「學歷高低不重要，但你沒有常識就很可怕」、「當勞動部長第1周就先壓榨基層加班，還要被罵才記得六日不用上班，乾脆學馬斯克，把勞動部砍了」、「沒想到教改這麼多年，大家還是有學歷迷思」。

勞動部 台大 洪申翰

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