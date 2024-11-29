公務員「身心調適假」怎麼放？人事總處：也要考量勞工需求

總統府健康台灣推動委員會昨天召開第二次會議，擬研議增列公務人員「身心調適假」。行政院方面表示，目前還在研議階段，如果有進度或決定會適時對外說明。人事行政總處方面表示，勞工的身心調適假也要一併考量，會邀集衛福部、勞動部、勞資相關各方以及考試院研議。

勞動部公務員遭霸凌案件備受矚目，總統府健康台灣推動委員會昨天召開第二次會議，擬研議增列公務人員「身心調適假」。不過有基層公務員搖頭質疑又是「看得到、吃不到」，勞工階層也質疑那勞工是否也應該享有身心調適假？

人事行政總處官員指出，人事行政總處陸續會邀集相關部會討論。官員指出，首先身心調適假與相關定義屬於衛福部專業，同時也要考慮勞工的需求以及相關資方意見，這牽涉到整個國家運作的機制，應該衡平考量。

官員舉例，「身心調適假」究竟是在既有的假期中多加一個名稱？或是額外的假日？這牽涉到資方的成本會不同，因此必須與民間多溝通取得共識，也要謹慎規畫。不過牽涉勞資的層面更加複雜，是否會影響研議的進度？官員認為沒有那麼悲觀，大家可以先把遊戲規則講清楚。

相關官員預估，第一階段會在行政院內部跨部會討論，第二階段還要與考試院磋商，畢竟許多公務員人事的規定法源屬於考試院主管。官員評估，目前正值總預算審查的關鍵時期，近期又有公務員霸凌問題是社會焦點；不過關於身心調適假的研議仍會同步進行，估計12月就會邀集相關部會研議。